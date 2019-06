Battlefield 5: Vier neue Maps im Sommer, Metro-Remake und Pazifik im Herbst

PC XOne PS4

Mit einem Trailer haben EA und Dice am 5. Juni vier neue Multiplayer-Maps für Battlefield 5 (im Test: Note 9.0) angekündigt. Sie erscheinen im Zuge des Starts von Kapitel 4: Gegen jede Chance. Die neuen Schlachtfelder werden jedoch nicht gleichzeitig implementiert, sondern im Abstand mehrerer Wochen. Los geht es mit der weitläufigen Karte Al Sundan, die an die Einzelspieler-Story Unter keiner Flagge angelehnt ist, ebenfalls in Nordafrika spielt und unter anderem einen Flugplatz bietet. Im Juli folgt die zweite Griechenland-Map, die auf den Namen Marita hört. Zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt, aktuell heißt es lediglich "Sommer", folgen dann noch die Maps Lofoten und Provence.

Der Trailer gibt darüber hinaus schon einen kleinen Ausblick auf die für den Herbst geplanten Inhalte. Besonders interessant ist dabei die Karte, die als Zwischenschritt zu Kapitel 4 und Kapitel 5 geplant ist, den Namen Operation Untergrund trägt und euch Schlachten in U-Bahn-Tunneln austragen lässt. Wie EA bestätigt, ist diese Map stark von der Battlefield 3-Karte Operation Metro inspiriert. Zum Abschluss hält das offizielle Vorschauvideo eine weitere Überraschung bereit: In Kapitel 5 zu Battlefield 5 wird der Pazifik als Schauplatz für weitere Multiplayer-Karten eingeführt. Einem Remake des Fan-Favoriten Wake Island stünde damit nicht mehr viel im Wege.