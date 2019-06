The Witcher 3 - Wild Hunt: Kommt doch ein Switch-Port?

PC XOne PS4

Nachdem eine vermeintliche Switch-Version von The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) Ende des vergangenen Monats auf der chinesischen online-Einkaufsplattform Taobao auftauchte, deutete jetzt Doug Cockle, der offizielle Synchronsprecher von Geralt in der englischen Version des Action-Rollenspiels, eine mögliche Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole an.

Cockle retweetete einen Beitrag der Gaming-Website Jp’s Switchmania, bei dem es um Dinge ging, die die Fans gerne bei der nächsten Episode von Nintendo Director für die Switch angekündigt sehen wollen. Das verlinkte Bild zeigt die Switch Version von The Witcher 3 - Wild Hunt. Cockle twitterte dazu: „Nah, wer würde es auch gerne sehen... ;)“ Der Tweet wurde mit den Hashtags #Witcher@CDPROJEKTRED #witcher3 #switch #NintendoSwitch versehen.

Eine offizielle Bestätigung ist es natürlich noch lange nicht, aber wenn sich der Synchronsprecher Zeit dafür nimmt, es extra zu retweeten, könnte an dem Gerücht möglicherweise doch etwas dran sein. Die nächste Nintendo-Direct-Präsentation wird im Rahmen der diesjährigen E3, am 11. Juni, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt.