They are Billions: Kampagne ab 18. Juni verfügbar // Details zum Umfang & Trailer

Seit etwa anderthalb Jahren befindet sich They Are Billions (in der Stunde der Kritiker) in der Early-Access-Phase. Während dieses Zeitraums wurde das Strategiespiel vom Entwicklerstudio Numantian Games stetig optimiert und um neue Features wie zum Beispiel weitere unterstützte Sprachen erweitert. Bislang nicht implementiert ist jedoch die Einzelspieler-Kampagne, an der zwar seit längerem gearbeitet wird, zu deren Veröffentlichungsdatum allerdings höchstens sehr vage Angaben gemacht wurden.

Mit den (augenzwinkernden) Aussagen, dass die Kampagne „wirklich süchtig macht“ und ihr daher besser „einen Monat freimachen solltet“ wurde nun der genaue Erscheinungstermin preisgegeben. Folglich könnt ihr in The New Empire – so der Name des kostenfreien Story-Modus – ab dem 18. Juni eintauchen. Spielen könnt ihr den neuen Inhalt in allen zwölf Sprachen, die der Titel unterstützt (und somit auch in Deutsch).

Bereits in der vergangenen Woche äußerten sich die Entwickler zum Umfang der Singleplayer-Kampagne. Erwarten könnt ihr demnach insgesamt 48 Missionen, bei denen es bei 23 um das Errichten von Kolonien und bei 15 um angreifende Untoten-Schwärme geht. Hinzu kommen zehn taktische Missionen. Die Spieldauer wird gemäß Tests mit 60 bis 80 Stunden angegeben, was deutlich länger als die zum Anfang des Jahres genannten 40 bis 50 Stunden ist.

Um die Kampagne abzuschließen, müsst ihr 23 Kolonien bauen – die restlichen Missionen sind zwar optional, sollten aber gespielt werden, damit ihr auf weitere Elemente des Technologiebaums zugreifen könnt. Das Ziel der Taktik-Missionen besteht darin, wichtige Technologie-Artefakte zu bergen, die sich in früheren Befestigungsanlagen – wie einem Bunker, einer Waffenfabrik oder einem Gefängnis – befinden. Weiter heißt es:

Es ist eine lange, aber auch sehr vielfältige Kampagne, bei der die taktischen Missionen dem Spiel eine ganz andere Note verleihen. Der wiederkehrende Kommentar der Tester lautet, dass wir mit den Taktik-Missionen ein völlig neues Spiel hätten erstellen können. Wir hoffen, dass sie das Gameplay-Erlebnis bereichern und auch dazu beitragen werden, die Geschichte von They Are Billions zu erzählen. Die Tester wussten auch zu schätzen, dass man in diesen Missionen endlich die Grafiken und Animationen der Zombies aus nächster Nähe genießen kann, verglichen mit der vergrößerten Darstellung, wie man sie normalerweise im Koloniemodus spielt.

Zum Beginn des Story-Modus müsst ihr euch darüber hinaus für einen von zwei Helden entscheiden, der euch durch die gesamte Kampagne begleitet. Beide Protagonisten sollen jeweils einen anderen Spielstil erfordern und gut ausbalanciert sein. Spielbar sind die Helden in den taktischen Missionen; stirbt die Figur, scheitert die Mission. Seid ihr hingegen erfolgreich, steigt ihr im Level auf und könnt neue Perks nutzen. Weitere Infos könnt ihr in diesem Steam-Update nachlesen.