Spieleveteranen-Podcast: Off-Topic Folge 6

Hört euch nicht diesen Podcast an, wenn ihr nicht wissen wollt, was in Chernobyl passiert! Und auch nicht, falls euch spannende Bücher, Konzert-Grenzerfahrungen und eine GoT-Doku verstören.

Die sechste Folge des Spieleveteranen-Off-Topic-Podcast ist da! Heinrich und Jörg plaudern in dem Format ausgelassen über Unterhaltungsthemen, die sie in der jüngeren Vergangenheit beschäftigt haben. Nur Compute- und Videospiele müssen draußen bleiben!

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um Margaret Atwood (Der Report der Magd) und einen jamaikanischen Autoren. Heinrich rückt seine Meinung zu den Avengers gerade und die letzte Staffel Game of Thrones wird nachbesprochen, vor allem aber die offizielle Doku dazu diskutiert.

00:13 Margaret-Atwood-Ressort: Lesung in Victoria, The Handmaid’s Tale (Buch und Serie).

(Buch und Serie). 07:29 Buch-Ressort: Miami Punk von Juan S. Guse und Afrika-Fantasy in Black Leopard, Red Wolf von Marlon James .

von und Afrika-Fantasy in von . 16:02 Musik-Ressort: Randy Bachman s Online-Radio, ein japanisches Rock-Konzert mit One OK Rock und filmreife Orchesterunterhaltung mit Gladiator In Concert .

s Online-Radio, ein japanisches Rock-Konzert mit und filmreife Orchesterunterhaltung mit . 27:40 Film-Serien-Ressort I: Avengers-Richtigstellung, die neuen Serien Name der Rose und Chernobyl .

und . 40:48 Achtung, Spoiler! Wenn ihr nichts über Game of Thrones hören wollt, dann schaltet hier ab!

41:45 Film-/Serien-Ressort II: Wir ziehen ein Resüme zur zweiten Hälfte der letzten Game of Thrones-Staffel und besprechen den zugehörigen Dokumentarfilm The Last Watch.

Viel Spaß!