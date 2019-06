IKEA: Produktreihe Uppkoppla bringt 2020 Gaming-Zubehör ins Möbelhaus

Bei der schwedischen Möbelhauskette IKEA kann ja so einiges für den Haushalt erworben werden, was weit über schnöde Möbel hinausgeht. Alleine die ausladende Essensabteilung ist ein Beispiel für diesen Umstand. Wie das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, sollen im Jahr 2020 auch Gaming-Produkte Teil des Portfolios werden. Die Produktreihe hört auf den klangvollen Namen Uppkoppla. Ob man die Gadgets selbst zusammenbauen muss ist bisher nicht bekannt.

Konkret wurden aktuell drei Helferlein für den geneigten Spieler vorgestellt. Zum einen sollen Tastenkappen für eure Tastatur ihren Weg ins Programm finden, ebenso wie ein Mouse-Bungee, damit das Kabel eures Nagers nicht hängen bleibt, und ein besonderes Armband. Letzteres soll wohl Handgelenkschmerzen vorbeugen.

Entwickelt werden die Produkte gemeinsam mit Unyq, ein Unternehmen, das orthopädische Produkte im 3D-Druck-Verfahren herstellt. Als zweiter Partner fungiert Area Academy, ein Bildungsunternehmen, das sich auf E-Sport spezialisiert hat. Durch die Zusammenarbeit und die Erstellung der Produkte im 3D-Druck sollen Anpassungen an sämtliche Spieler- und Körpertypen möglich sein, so dass jeder Gamer seine Gerätschaften ganz speziell auf sich zugeschnitten bekommt.

Wie Michael Nikolic, Creative Leader bei IKEA, zugibt, habe man das Thema Gaming bisher etwas stiefmütterlich behandelt.

Es stimmt, dass wir das volle Potenzial dieser Gruppe bisher nicht erkannt haben und auch nicht genauer erforscht haben, welche Bedürfnisse sie zu Hause haben.

Die Partnerschaft der drei Unternehmen startete bereits im letzten Jahr, neben den drei vorgestellt Gadgets sollen auch Stühle und Tische Teil der Uppkoppla-Reihe werden. Einen ersten Eindruck von den Tastenkappen, dem Mouse-Bungee und dem Armband könnt ihr euch im unten eingebundenen Video verschaffen. Hier ist auch zu sehen, dass es scheinbar möglich sein wird, Nick- oder Clan-Namen auf die Produkte drucken zu lassen.