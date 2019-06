Svoboda 1945: Neues Spiel der Attentat-1942-Macher thematisiert Nachkriegsgewalt

Bezugnehmend auf sein jüngsten Projekt twitterte das in Prag ansässige Entwicklerstudio Charles Games, von dem auch Attentat 1942 stammt, vor wenigen Wochen:

Während der Zweite Weltkrieg in Europa am 8. Mai offiziell beendet war, fand die letzte Schlacht drei Tage später trotz Waffenstillstand im tschechischen Dorf Milín statt. In unserem nächsten Spiel [...] werden wir verschiedene Ereignisse der Nachkriegsgewalt erneut aufgreifen. Es wird nicht schön sein ...