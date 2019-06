Pokémon Schild & Schwert: 4-Spieler-Raids, Naturzone & Dynamax-Kämpfe

Switch

Heute hat Nintendo eine neue Direct-Ausgabe mit dem Thema Pokémon Schild und Pokémon Schwert ausgestrahlt. In dieser wurden ein paar mehr Infos über die Spielwelt, die Galar-Region sowie das Kampfsystem und die darin lebenden Pokémon bekanntgegeben. So weichen die klassischen Arenen riesigen Stadien, denn in Galar sind die Auseinandersetzungen die beliebteste Unterhaltungsform. Zudem würden die Dynamax-Pokémon sonst keinen Platz finden.

Die Dynamax-Mechanik bietet neue Möglichkeiten für die Kämpfe. Dadurch werden eure Mönsterchen massiv vergrößert und ihre Attacken werden zu mächtigen Max-Varianten. Allerdings kann dieses Element nur einmal pro Kampf ausgelöst werden und das betroffene Pokémon bleibt lediglich drei Runden in diesem Zustand, bevor es sich in seine normale Form zurückverwandelt.

Im Rahmen der Direct wurden auch einige der neuen Pokémon der Galar-Region vorgestellt, beispielsweise Wolly, das Schaf-Pokémon, oder Cottini, ein Blumen-Tierchen. Von Letzterem wurde auch die Entwicklungsstufe Cottomi vorgestellt. Doch natürlich gibt es auch bekannte Taschenmonster aus vorherigen Generationen, wie Fukano. Und auch die zwei legendären Pokémon dieser Generation wurden gezeigt: Zacian und Zamazenta. Bei den beiden handelt es sich um Wölfe, einer mit einem Schwert im Maul, der andere trägt eine Mähne, die einen Schild formt.

In der Naturzone zwischen den Städten warten unterschiedliche Pokémon auf euch, je nach Wetter und Region. Je nachdem, an welchem Tag ihr euch in die Wildnis begebt, werdet ihr also auf andere Monster treffen.

Multiplayer-Freunde dürften sich über die Dyna-Raids freuen. Dabei handelt es sich um Vier-Spieler-Kämpfe gegen ein Dynamax-Pokémon, das die ganze Zeit groß ist und dazu noch weitere Kräfte innehat. Nur einer der vier Trainer kann sein Monster dynamaxen; habt ihr es besiegt, könnt ihr versuchen es zu fangen. Manche gibt es gar nur in solchen Raids. Die Koop-Kämpfe bestreitet ihr entweder lokal oder online.

Erscheinen werden Pokémon Schwert & Schild am 15. November 2019 exklusiv auf Nintendo Switch.