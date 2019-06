Nintendo Switch Online: Drei weitere NES-Titel mit Video angekündigt

Switch

Nintendo Switch ab 298,95 € bei Amazon.de kaufen.

Nintendo plant in der kommenden Woche die bisherige Auswahl an NES-Klassikern im Programm von Nintendo Switch Online um weitere Titel zu ergänzen. Ab dem 12. Juni sollen drei weitere Spiele für die Abonnenten bereitstehen. Dabei handelt es sich um den Platformer City Connection, das Beat 'em up Double Dragon 2 - The Revenge und das Sportspiel Volleyball.

City Connection wurde seinerzeit für die Arcade-Automaten und den Super Nintendo veröffentlicht und später auch unter anderem für den PC portiert. Außerhalb der Spielhallen war der Titel nie in Europa erhältlich. Double Dragon 2 - The Revenge erschien für zahlreiche Plattformen, darunter Super Nintendo, Mega Drive, Commodore 64, Amiga und den IBM PC. Das Spiel ist auch für den PC, sowie iOS und Android zu haben. Volleyball wurde unter anderem für den NES und später auch als Teil der NES-Sport-Serie für die Wii (via Virtual Console) umgesetzt.