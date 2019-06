Halo Infinite: Die Gründe für die lange Entwicklungszeit

PC XOne

Seit rund dreieinhalb Jahren befindet sich der kommende Open-World-Shooter Halo Infinite bereits in der Entwicklung. In Kürze will der Publisher Microsoft im Rahmen der E3 Neuigkeiten zu dem im Juni 2018 offiziell angekündigten Titel präsentieren. in einem Interview mit Games Industry hat sich die Studio-Leiterin von Transmedia und Executive Producer bei 343 Industries, Kiki Wolfkill, zu den Gründen für die lange Entwicklungszeit des Spiels geäußert:

Ein Grund für die lange Zeitspanne zwischen Halo 5 und Infinite ist die Umrüstung der Infrastruktur, die uns die nötige Flexibilität verleiht, mit diesem Spiel alles zu tun, was wir wollten. Es geht aber auch darum, die nächste Generation von Halo auf den Weg zu bringen.

Mit den Umstrukturierungen ist unter anderem auch der Umstieg auf die brandneue Engine SlipSpace gemeint, die extra für die Halo-Serie erschaffen wurde und zu der wir in Los Angeles neue Details erfahren sollen. Laut Wolfkill soll Halo Infinite so gestaltet werden, dass auch Spieler, die nie zu vor ein Spiel aus dem Halo-Universum gespielt haben, direkt in den Titel einsteigen können. Eine ihrer Aufgaben und Ziele sei es daher, neue Spieler für das Halo-Universum zu begeistern, so dass diese bei der Veröffentlichung von Halo Infinite an dem Titel interessiert sind. Das komplette Interview könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.