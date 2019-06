Bethesda: Todd Howard über Ziele mit Elder Scrolls 6 und Starfield

PC

Todd Howard, der Game Director und Executive Producer von Bethesda Game Studios, hat in einem Interview mit IGN.com über die beiden kommenden Titel The Elder Scrolls 6 und Starfield gesprochen. Dabei verriet er, was das Unternehmen mit den beiden Spielen erreichen möchte.

Wie Howard erklärte, zielt das Studio mit The Elder Scrolls 6 darauf ab, einen Titel zu veröffentlichen, der über eine Dekade lang aktiv gespielt wird, ähnlich, wie es auch bei dem letzten Titel der Serie, The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5), der Fall ist. Das Spiel wurde 2011 auf den Markt gebracht und erfreut sich bis zum heutigen Tag großer Beliebtheit. Einen Veröffentlichungstermin für das Spiel wollte er noch nicht verraten und merkte an, dass die Leute verstehen werden, weshalb es so lange gedauert hat, sobald sie den Titel sehen:

Ich denke es ist ganz gut, Dinge zu vermissen. Ich glaube das bringt die Leute dazu, den Titel mit frischen Augen zu betrachten. Wenn ihr irgendwann das Spiel seht und was wir damit vorhaben, werdet ihr die lange Wartezeit verstehen, vor allem hinsichtlich der Technologie und was wir mit dieser erreichen wollten.

Was Starfield angeht, so möchte Bethesda nicht weniger, als eine neue Referenz in puncto Science-Fiction-Spiele abliefern. Es soll ein Titel werden, den jeder unbedingt spielen möchte und laut Howard könnte Bethesda das Studio sein, das dieses Ziel tatsächlich erreicht:

Wir könnten diejenigen sein, die das tatsächlich schaffen. Wir haben genug Talent und Erfahrung und die richtige Technologie. Wir müssen zwar eine menge neuer Technologien für Starfield entwerfen, aber ich denke wir können das durchziehen.

Howard erwähnte auch, dass es sehr wichtig sei, dass Starfield einen eigenen Stil hat, der das Spiel von allen anderen Science-Fiction-Titel da draußen abhebt. „Starfield hat einen eigenen Ton, sowie auch Fallout einen eigenen Ton in postapokalyptischer Form hat. Elder Scrolls hat seinen Ton inzwischen auch gefunden, zuvor war es nur sehr generisches Fantasy.“

Auf die Frage, wann wir mehr von Starfield zu sehen bekommen antwortete Howard: „Ihr solltet euch alle ein wenig gedulden.“ Zuvor wurde bekannt, dass weder Starfield noch The Elder Scrolls 6 auf der E3 dabei sein werden. Bethesda wird jedoch unter anderem mit Doom Eternal und Wolfenstein - Youngblood vor Ort sein und auch ein paar Ankündigungen machen.