Dem Mörder auf der Spur

Auf der Flucht vor der Polizei machen wir auch vor der Natur nicht Halt.

Stadtbummel

Die Geschichte wird in spärlichen Dialogen präsentiert.

Polizei! Halten Sie den Wagen an!

Während wir ein Anwesen plündern, ist die Polizei bereits unterwegs.

Fazit

In einem Satz: Hübscher GTA-Klon mit einigen Dellen in der Karosserie.

Ein schneller Wagen, ein 5-Sterne-Fahndungslevel, eine Kolonne von Polizeiautos an unserem Heck und eine Spur der Verwüstung dahinter: was manch ein Spieler noch ausundkennt, könnt ihr inerneut erleben. In diesem Indie-Check erfahrt ihr, ob es Fallen Tree Games gelungen ist, den Geist vergangener Tage einzufangen.Ihr seid als William ‚Will‘ Riley in der hübschen Kleinstadt Redrock County unterwegs. Euch wurde der Mord an eurem Vater angehängt, und nun seid ihr auf der Suche nach den wahren Tätern. Ganz im Stil der ersten GTA-Teile erkundet ihr das Geschehen – zu Fuß oder motorisiert – aus der Vogelperspektive. Auftraggeber werden euch durch einen Distanzmarker angezeigt, in der Regel sollt ihr bestimmte Gegenstände oder Fahrzeuge für sie beschaffen. Ihr könnt stets nur eine Mission annehmen, diese lässt sich ganz komfortabel jederzeit neustarten oder abbrechen. Die Aufträge sind meist kurz gehalten, so dass ihr recht flott in der Story vorankommt.In unvertonten Dialogen werdet ihr in American Fugitive auf eure Aufgabe eingestimmt. Meist dürft ihr jemandem einen Gefallen tun, damit ihr an weitere Informationen zu den Mördern eures Vaters gelangt. Schließt ihr eine Mission erfolgreich ab, werdet ihr mit Geld und/oder Erfahrungspunkten belohnt, wodurch ihr Wills Fähigkeiten ausbauen könnt. Mit der Zeit wechseln Auftraggeber und Stadtteil, während ihr tiefer in den Sumpf aus Verbrechen und Korruption geratet.Zwischen den Missionen steht euch die Stadt zum freien Erkunden offen. Einbrüche in die zahlreichen Gebäude bessern euer Konto oder eure Ausrüstung auf. Wer vorher das Gebäude seiner Wahl ausspäht, vermeidet eine Begegnung mit dem Hausherren. Brecht ihr gewaltsam ein, löst das Alarm aus, der die Polizei auf den Plan ruft. Die Zeit zum Plündern ist dann begrenzt und ihr riskiert eine Verhaftung.Mehrere Geschäfte laden in American Fugitive zum Shoppen ein, ihr könnt den Laden aber auch überfallen und plündern. Anders als in den Wohnhäusern ist eine Konfrontation mit dem Ladeninhaber unausweichlich, dafür solltet ihr die richtige Ausrüstung im Gepäck haben. Mögt ihr es lieber anständig, nehmt ihr an Checkpunkt-Rennen gegen die Zeit teil, macht weiter Sprünge über Schanzen oder sucht nach Vorräten.Werdet ihr bei einem Verbrechen ertappt, wird die Polizei alarmiert und nimmt die Verfolgung auf. Mit zunehmender Verwüstung steigt euer Fahndungslevel. Das Wechseln von Kleidung oder Fahrzeug reduziert diesen, solange ihr dabei ungesehen bleibt. Eigentlich eine gute Idee, doch häufig ist dies schlichtweg nicht notwendig, denn die KI der Polizei entpuppt sich als großer Schwachpunkt von American Fugitive. Waren die Gesetzeshüter in GTA noch frustrierend aggressiv, sind sie hier eher chaotisch und weniger zielstrebig unterwegs und lassen sich recht schnell abhängen. Das ist ärgerlich, da die detaillierte Umgebung zerstörbar ist und zum unkontrollierten Rasen geradezu einlädt.Wird euer Fahrzeug auf der Flucht zerstört, könnt ihr die Polizei gut zu Fuß abhängen, da sie viel zu schnell die Fährte verliert. Schießereien sind ebenfalls keine wirkliche Herausforderung – die KI-Gegner sind wenig zielsicher und lassen sich durch geschicktes Bewegen ausmanövrieren. Zudem kann Will einiges an Treffern einstecken.American Fugitive hinterlässt bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Zum einen ist mir das Spiel zu leicht, richtiger Nervenkitzel kommt selten auf. Zum anderen plätschert die Story eher uninspiriert vor sich hin, und sowohl mein Alter Ego als auch die übrigen Charaktere finde ich recht blass. Einbrüche und Rennen gegen die Zeit bieten hingegen eine willkommene Abwechslung.Präsentiert sich die Grafik noch ansehnlich und detailliert, kann der Spielsound da nicht mithalten: die Effekte sind spärlich, die Motorensounds dünn, und oft passen sie nicht zur Motorisierung des Wagens. Die Musik wirkt unpassend und nervt durch häufige Wiederholungen, Radiosender sucht man vergeblich.Könnt ihr über die Schwächen hinwegsehen und habt schon länger mal wieder richtig Lustauf ein klassisches GTA, ist American Fugitive vielleicht dennoch einen Blick wert. Die Kombination aus Raserei und zerstörbarer Umgebung funktioniert an sich nämlich gut und ist unterhaltsam.