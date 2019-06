iOS und tvOS unterstützen demnächst PS4- und Xbox-Controller

iOS

Das Teaserbild zeigt ein Bild aus einem Werbevideo zu Apple Arcade.

Wer bisher auf einem iPhone, einem iPad oder einem Apple TV mit einem Controller spielen wollte, war zwingend auf lizenzierte iOS-Controller angewiesen. Mit dem Update auf iOS 13, iPadOS und tvOS 13 im Herbst werden aber auch die vermutlich beliebtesten und verbreitetsten Eingabegeräte dieser Art in Form des DualShock 4 und des Xbox-One-Controllers unterstützt. Bei Letzterem wird die Variante mit Bluetooth-Unterstützung vorausgesetzt, die beispielsweise mit der Xbox One S und der Xbox One X ausgeliefert wird.

Die angekündigte Freigabe der Sony- und Microsoft-Controller erfolgt passend zum Start von Apple Arcade, der ebenfalls für den kommenden Herbst geplant ist. Bei Apple Arcade handelt es sich um einen Abodienst für Spiele auf dem Apple TV, dem iPhone, dem iPad und dem Mac. Ähnlich zum Xbox Game Pass sollen immer über 100 Titel enthalten sein, einige von ihnen auch exklusiv oder zeitlich exklusiv. Unter anderem haben schon Charles Cecil (Beyond a Steel Sky) und Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) ihre Unterstützung bekanntgegeben (siehe auch Apple Arcade: Abodienst für Spiele angekündigt).