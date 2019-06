Rocksteady Studios auch dieses Jahr nicht auf der E3 dabei

PC XOne PS4

Das Teaserbild zeigt einen Screenshot aus Batman - Arkham Knight.

Eigentlich sollte es ja eher eine Meldung wert sein, wenn Entwickler, deren nächstes Projekt sehnlichst von den Fans erwartet wird, ihren Auftritt auf der E3 ankündigen. Im Fall von Rocksteady machen wir aber auch mal für das Gegenteil eine Ausnahme. Das in London ansässige Studio hat nämlich seit dem Abschluss der Batman Arkham-Reihe mit Batman - Arkham Knight (im Test: Note 9.0) im Jahr 2016 kein neues Spiel mehr veröffentlicht. Seitdem arbeitet das Team an einem neuen Titel, zu dem es bisher allerdings nur Gerüchte gab. So hieß es unter anderem, dass Rocksteady ein Superman-Spiel entwickelt – das allerdings stellte sich als Fake heraus.

Wer nun aber hoffte, auf der diesjährigen E3 in der kommenden Woche endlich Infos zum neuen Rocksteady-Titel zu erhalten, wird abermals enttäuscht. Via Twitter meldete sich Game Director und Mitgründer des Studios Sefton Hill mit Folgendem zu Wort: