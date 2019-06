Vampire The Masquerade - Coteries of New York angekündigt

PC Switch Linux MacOS

Neben Hardsuit Labs und Big Bad Wolf arbeitet auch der Entwickler Drawdistance (ehemals IFun4All) an einem eigenen Spiel im Vampire-The-Masquerade-Universum. Das polnische Studio, das in der Vergangenheit unter anderem das 2D-Stealth-Action-Spiel Serial Cleaner und das Shoot-em-up Ritual - Crown of Horns veröffentlichte, hat mit Vampire - The Masquerade - Coteries of New York ein neues narratives Singleplayer-Adventure angekündigt.

Der Titel wurde laut den Entwicklern stark von Spielen des inzwischen geschlossenen Studios Telltale Games inspiriert. Die Geschichte dreht sich um die beiden Vampirclans Camarilla und Anarchs, die vor der Kulisse des modernen New Yorks um die Vorherrschaft kämpfen.

Vampire The Masquerade - Coteries of New York zielt darauf ab, die komplexe und faszinierende Welt der Vampire, ihre nächtlichen Machtkämpfe und Versuche, an ihrer Menschlichkeit festzuhalten, in einem Format umzusetzen, das zuvor von der Marke nicht erforscht wurde - ein atmosphärisches narratives Spielerlebnis

Als Spieler könnt ihr einen Charakter aus verschiedenen Clans wählen. Jeder Clan verfügt über eigene einzigartige Fähigkeiten (Disziplinen) und unterschiedliche ethische Ansätze, was sich auf bestimmte Themen und Dialoglinien auswirkt und in verschiedenen Enden der Geschichte resultiert. Dies soll laut den Entwicklern die Wiederspielbarkeit drastisch erhöhen. Durch Charakter-orientierte Quests könnt ihr im Verlauf des Spiels einen eigenen Clan (Coterie) gründen und Beziehungen zu anderen NPCs gestalten, in dem ihr ihre Loyalität stärkt. Dabei könnt ihr entweder für die traditionellen Camarilla, oder die aufsteigenden Anarchs arbeiten. Das Spiel soll im vierten Quartal 2019 für Windows, Mac, Linux und die Switch erscheinen.