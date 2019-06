Blasphemous: Details zum pixeligen Metroidvania-Action-Platformer // Trailer

PC Switch XOne PS4 Linux

Bereits im Mai 2017 wurde die Kickstarter-Kampagne zu Blasphemous gestartet, die etwa vier Wochen später erfolgreich beendet werden konnte. Etwas mehr als 9.800 Unterstützer stellten seinerzeit über 333.000 US-Dollar für die Realisierung des „erbarmungslosen Action-Platformers“ bereit – der Zielbetrag lag bei 50.000 US-Dollar.

Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gaben das verantwortliche Indie-Studio The Game Kitchen und der Publisher Team17 kürzlich ihre Zusammenarbeit bekannt. In Zuge dessen wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch anhand von Gameplay-Szenen zahlreiche Eindrücke des pixeligen 2D-Titels vermittelt.

Auf der Steam-Produktseite von Blasphemous – bei dem „der schnelle Kampf eines Hack-and-Slash-Spiels mit einer tiefgründigen Handlung“ kombiniert werden soll – werden folgende Hauptmerkmale aufgeführt:

Erkundet eine nichtlineare Welt: Überwindet furchterregende Feinde und tödliche Fallen, während ihr euch durch verschiedene Landschaften wagt und in der dunklen, schaurigen Welt von Cvstodia nach Erlösung sucht.

Brutaler Kampf: Entfesselt die Kraft von Mea Culpa, einem Schwert, das aus Schuldgefühlen geboren wurde, um eure Feinde zu töten. Erlernt verheerende neue Combos und Spezialangriffe, während ihr alles aus dem Weg räumt.

Hinrichtungen: Entfesselt euren Zorn und erfreut euch an der blutigen Zerstückelung der Gegner in wunderschönen, pixelgenauen Hinrichtungsanimationen.

Passt euren Charakter an: Entdeckt und benutzt Relikte, Rosenkranzperlen, Gebete und Schwertherzen, um die neuen Fähigkeiten und Werte-Verbesserungen zu erlangen, die ihr zum Überleben braucht. Experimentiert mit verschiedenen Combos, um euren Spielstil zu variieren.

Aufregende Bosskämpfe: Horden gigantischer, verdrehter Kreaturen stehen zwischen euch und eurem Ziel. Merkt euch, wie sie sich bewegen, überlebt ihre verheerenden Angriffe und gewinnt.

Schaltet die Geheimnisse von Cvstodia frei: Die Welt steckt voller gequälter Seelen. Einige wollen euch helfen, andere verlangen möglicherweise eine Gegenleistung. Entdeckt die Geschichten und Schicksale dieser gefolterten Charaktere, um Belohnungen und ein tieferes Verständnis der dunklen Welt zu erlangen, in der ihr lebt.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum existiert momentan noch nicht – derzeit heißt es nur „demnächst verfügbar“ –, geplant ist der Release jedoch noch in diesem Jahr. Aktuelle Screenshots findet ihr wie üblich in unserer Galerie zum Spiel.