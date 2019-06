Sega Mega Drive Mini: Weitere 12 Titel bekanntgegeben // Finale Spiele-Liste

andere

Am 19. September dieses Jahres wird das Mega Drive Mini erscheinen, dessen Preis derzeit mit 79,99 Euro angegeben ist und das zum Beispiel via Amazon für 72,99 Euro vorbestellt werden kann. Nachdem wir zuletzt Mitte Mai über weitere im Lieferumfang enthaltene Titel berichtet hatten, gab Sega nun jene zwölf Spiele preis, die bislang noch in der Aufzählung fehlten.

Demnach könnt ihr auf der kommenden Retro-Konsole unter anderem auch Tetris, Darius, Road Rash 2, Virtua Fighter 2 oder Light Crusader spielen. Nachfolgend die finale Liste aller 42 Spiele (mit einem Sternchen gekennzeichnet sind die neu hinzugekommenen):

Neben den genannten Titeln sind außerdem zwei Replica-Three-Button-USB-Mega-Drive-Controller, ein USB-zu-Micro-B-Ladekabel und ein HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten. Sega weist zudem darauf hin, dass die originalen Mega-Drive-Controller nicht genutzt werden können.