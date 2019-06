Jumanji: Bandai Namco kündigt Actionadventure zum Film an

PC Switch XOne PS4

Wenn Ende des Jahres der dritte Jumanji-Film in den Kinos anläuft, wird es ein begleitendes Spiel zum Dschungel-Abenteuer geben. Bandai Namco hat bestätigt, dass der Entwickler Funsolve an Jumanji - The Videogame arbeitet, einem offiziell lizenzierten Actionadventure, das sich um das Heldenquartett um Dwayne Johnson dreht. Dieses feierte 2017 mit Jumanji - Willkommen im Dschungel einen nur entfernt an das Original mit Robin Williams aus dem Jahr 1995 erinnerndes Franchise-Comeback, das Sony mit einem Einspielergebnis von 403,7 Millionen US-Dollar den erfolgreichsten Kinofilm seiner Firmengeschichte bescherte.

In dem Spiel zum Film müsst ihr in der Rolle der vier unterschiedlichen Charaktere die kostbaren Juwelen von Jumanji finden, euch tödliche exotische Kreaturen und eine Armee von Plünderern vom Hals halten sowie ganz nebenbei - es würde sonst nicht Dwayne Johnson draufstehen - die Welt retten. Mit bis zu drei weiteren Spielern könnt ihr euch zudem im Online- oder Splitscreen-Modus ins Abenteuer stürzen. Zur Darstellung der üppigen Vegetation kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz.

Ab 15. November dürft ihr euch mit Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar und Professor Shelly Oberon durch den Dschungel schlagen, wahlweise auf PC, PS4, Xbox One oder Nintendo Switch.