Halo-Serie laut Machern wie Game of Thrones, nur ohne Inzest

Transmedia-Boss Kiki Wolfkill hat in der neusten Podcast-Episode von The AIAS Game Maker's Notebook ein paar Details zur kommenden TV-Adaption des Halo-Franchises, mit Pablo Schreiber (Orange is the New Black, American Gods) in der Hauptrolle als Master Chief, verraten. Demnach soll die Serie in einigen Belangen Ähnlichkeiten mit dem HBO-Hit Game of Thrones aufweisen, unter anderem, was den Umfang der Serie und die Komplexität der Beziehungen betrifft. Auch sollen politische Themen in der Umsetzung eine wichtige Rolle spielen:

Ein großer Teil des Halo-Hintergrunds ist wie eine Art politisches Drama. Es ist etwas, das in den Spielen nur sehr leicht berührt wird und von dem man in einigen anderen Medien mehr sieht. Etwas von dieser Game-of-Thrones-artigen Komplexität ist recht interessant.

Eines wird es aber in der Halo-Serie nicht geben und das ist Inzest: „Wenn ihr speziell danach sucht, werdet ihr nichts davon finden“, so Wolfkill lachend. Im Verlauf des Podcasts geht sie auch auf das Thema Spiele-Verfilmungen im Allgemeinen ein und widerspricht der oft kursierenden Meinung, dass aus Spielen sich keine guten Serien oder Filme machen lassen:

Das hat nichts mit “Unmöglich” zu tun, es ist eben eine sehr schwere Herausforderung und jeder versucht nach wie vor den besten Weg dafür zu finden. Das Format von Videospielen ist nichts, was eine Anpassung unmöglich macht. Es ist nur schwierig umzusetzen. Wir treffen wortwörtlich Tag für Tag Entscheidungen darüber, was wir ändern können, was sich nicht ändern sollte und was wir “zurechtbiegen” können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für 343 Industries sei laut Wolfkill zu erkennen, dass das für die Umsetzung verantwortliche Kabelfernsehen-Network Showtime einfach mehr über das Erschaffen einer TV-Serie weiß und ihnen entsprechendes Vertrauen entgegen zu bringen:

Wir vertrauen sehr auf unsere TV-Partner. Man muss demütig sein und erkennen, dass das Fachwissen, das man mitbringt, sich von dem Fachwissen unterscheidet, das sie besitzen. Man muss in der Lage sein, diesen Vertrauensvorschuss zu gewähren und darauf zu vertrauen, dass das, was sie wollen, wofür sie sich einsetzen und was sie brauchen, das Richtige für die Serie ist. Dieser Vertrauensvorschuss ist vermutlich der schwierigste Teil.

343 Industries arbeitet bereits seit fünf Jahren mit Showtime an dem Projekt und diese Partnerschaft verlief laut Wolfkill nicht immer spaßig. „Das war manchmal schon wirklich ein Kampf“, so die Transmedia-Leiterin, die sich auf damalige vertragliche Schwierigkeiten und den Ausstieg wichtiger Personen, wie des Regisseurs und Executive Producers Rupert Wyatt, bezog. Wenn die kommende TV-Serie erscheint, werde man, unabhängig von dem, wie sich diese schlägt, stolz darauf sein, es auf die richtige Weise gemacht zu haben, denn eine Umsetzung im TV-Format werde die Marke laut Wolfkill in jedem Fall voranbringen. Den kompletten, rund eine Stunde langen Podcast könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben anhören.