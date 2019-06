Fallout 76: Bethesda war sich der Probleme des Online-RPGs bewusst

PC XOne PS4

Fallout 76 (im Test: Note 7.0) enttäuschte zahlreiche Fans der beliebten Spielereihe, und auch die Kritiker konnte es in vielen Punkten nicht überzeugen. Game Director Todd Howard gab nun in einem Interview mit IGN offen zu, dass man sich auch intern der Probleme des Spiels bewusst war und deshalb keine hohen Wertungen erwartet habe. So bezeichnet Howard den Entwicklungsprozess des Spiels als "äußerst schwierig" und einen Großteil der geäußerten Kritik als "wohlverdient". Es sei "naiv" zu glauben, dass die Reputation des Studios und der Fallout-Reihe nicht darunter gelitten hätten.

In diesem Zuge bereut Howard auch einige getroffene Entscheidungen. Aus heutiger Sicht hielte er es für besser, die Spieler zunächst an einer Early-Access- oder klassischen Beta-Phase teilnehmen zu lassen, statt sie direkt zur Kasse zu bitten. Er betont jedoch, dass man stets an das langfristige Potential des Titels gelaubt habe, und gelobt zudem Besserung im Umgang mit Spieler-Feedback und dessen Einfluss auf die Weiterentwicklung. Er sei sich sicher, dass Spieler, die noch einmal in die Welt von Fallout 76 zurückkehren, über den Zustand positiv überrascht wären. Auch zukünftige Inhalte sollen das Nutzererlebnis weiter verbessern.