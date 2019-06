E3 2019: Square Enix teasert Ankündigung des neuen Spiels Outriders an

Square Enix wird auf der E3 nächste Woche ein neues Spiel mit dem Titel Outriders vorstellen. Dies teaserte der japanische Publisher auf seinem Twitter-Account an. Dazu wurde ein 15 Sekunden kurzer Clip veröffentlicht, der das Erwachen einer Figur aus der Kryostase zeigt.

Weitere Details hat der Spielehersteller bisher zwar noch nicht verraten, das Spiel soll aber keine direkte Entwicklung von Square Enix, sondern von einem anderen Studio sein. Möglicherweise handelt es sich hierbei um ein neues Projekt von Deck Nine Games, die zuletzt Life Is Strange - Before the Storm (im Test) geliefert haben, oder People can fly, dem Studio hinter Bulletstorm (Testnote: 8.5). Genaueres werden wir auf dem Event in L.A. erfahren. Die Vorstellung des Spiels soll laut dem Tweet am kommenden Montag, den 10. Juni, erfolgen.