Banjo-Kazooie: Hinweise auf mögliche Ankündigung

360 XOne

Banjo-Kazooie - Schraube locker ab 18,48 € bei Amazon.de kaufen.

Gerüchte, dass Microsoft ein neues Spiel aus dem Banjo-Kazooie-Franchise entwickeln lässt, gibt es schon seit einer Weile. Nun könnte das Merchandising-Unternehmen Exquisite Gaming einen ersten Hinweis auf ein neues Spiel geliefert haben. Letzteres hat ein neues Produkt zu dem Franchise angeteasert, das in Kürze enthüllt werden soll. Dabei handelt es sich um eine neue Figur, die interessanterweise mit einem komplett neuen Rucksack ausgestattet sein wird.

Üblicherweise werden Merchandise-Artikel näher zum Release eines entsprechenden Spiels, oder eines Films veröffentlicht. So wurde etwa auch zur Spyro Reignited Trilogy ein neues Produkt auf den Weg gebracht. Die Ankündigung einer neuen Figur zu einer Reihe, von der man schon seit einer Weile nichts mehr gehört hat, werten die Fans als einen deutlichen Hinweis auf eine baldige Vorstellung eines neuen Spiels. Darauf angesprochen und gefragt, ob das Produkt zu einer größeren Ankündigung gehört, antwortete das Unternehmen „das können wir unmöglich sagen!“ Die neckende Antwort heizt die Spekulationen unter dem Tweet nur zusätzlich an. Sollte eine Ankündigung tatsächlich kurz bevorstehen, dürfte diese sicherlich im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles, in der kommenden Woche erfolgen.