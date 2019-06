The Surge 2 erscheint am 24. September für PC, PS4 & Xbox One

PC XOne PS4

Mit The Surge (zum 38 Folgen umfassenden Let's Play) erschuf das in Frankfurt am Main ansässige Studio Deck13 interactive einen gelungenen Titel, den wir in unserem Test mit 8.0 bewertet haben und der im Dezember 2017 im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises drei Auszeichnungen erhielt (bestes PC-/Konsolenspiel, bestes deutsches Spiel, beste Grafik).

Nachdem im Februar 2018 der Nachfolger angekündigt wurde – siehe auch unsere Berichte von der E3 2018 und der GC 2018 – gaben die Entwickler kürzlich das Veröffentlichungsdatum preis. Demnach wird The Surge 2 ab dem 24. September dieses Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich sein.

Laut der Produktseite im Microsoft Store verfügt der kommende Titel auch über In-App-Käufe, wobei es sich hierbei auch nur um einen Platzhalter handeln kann. Bekannt ist bereits, dass The Surge 2 über Online-Funktionen verfügen wird – um was es sich dabei genau handelt, ist derzeit nicht bekannt, ein kooperativer Modus ist zumindest denkbar. Zum Spiel selbst heißt es unter anderem:

Du musst Jericho City erkunden und trittst gegen Gegner an, denen du Gliedmaßen abtrennst, um ihnen Ausrüstung abzunehmen, die dich stärker macht – so stark, dass du es selbst mit den größten Gefahren aufnehmen kannst, die in der Stadt auf dich lauern. Mit einem größeren Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen kannst du deinen Charakter ausrüsten und dich einer Welt voller Herausforderungen stellen – The Surge 2 fordert dich heraus, zu überleben und gleichzeitig alle Geheimnisse zu lüften.

Neben „brutalem, kompromisslosen Nahkampf“ wird mit „gigantischen Endgegnern“ oder auch der „umfangreichen Charakterentwickung voller Anpassungsmöglichkeiten“ geworben.

Bei Interesse könnt ihr das Spiel zum Preis von 59,99 Euro vorbestellen, wodurch ihr auch Zugriff auf das sogenannte URBN-Ausrüstungspaket erhaltet, das die Cutter-Waffe aus The Surge, das URBN-Rüstungsset für den ganzen Körper, die URBN-Richteraxt, die URBN-Skimmer-Drohne, das Lootscan.exe-Radarmodul sowie ein Online-Nachrichtenmodul enthält.