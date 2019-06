Fable 4: Erste angebliche Details zum Spiel und Story durchgesickert

PC 360 XOne

Nachdem Microsoft kürzlich selbst auf Mixer ein neues Fable bestätigte, wurden auf Reddit vermeintliche Details und sogar ein erstes Video zum Spiel geleaked. Die Infos wurden allerdings fast augenblicklich wieder entfernt und auch der Clip ist nirgends aufzufinden, doch einige Websites konnten die veröffentlichten Details sichern. Wie WCCFTech berichtet, sollen die vorangegangenen Gerüchte stimmen und es sich bei dem neuen Spiel tatsächlich um einen Open-World-Titel handeln. Als grafischer Motor wurde offenbar Epics Unreal Engine 4 gewählt.

Gespielt wird nach Angaben der Quelle wahlweise in der Ego-, oder der Verfolgerperspektive (Third-person). Das Spiel soll überdies eine umfangreiche Charaktererstellung bieten. Anders als in Fable 2 und Fable 3 (Testnote: 8.5) soll es im neuen Fable aber keine Feuerwaffen geben. Der Titel soll neben der Kampagne auch einen Multiplayer-Modus bieten, zu dem es jedoch noch keine Details gab. Die Spieler sollen in der Lage sein, eigene Städte aufzubauen, die direkt mit der Hauptquest des Spiel verbunden sein sollen. Wer will, soll die Hauptquestreihe aber auch komplett ignorieren können und niemals zu einem Helden werden. Auch potentielle Story-Details wurden veröffentlicht (an dieser Stelle ist vielleicht eine Spoiler-Warnung angebracht):

Albion und Aurora sollen der Vergangenheit angehören und sind „zu Fabeln verkommen“. Der Zackenturm wurde wieder aufgebaut und ein wahnsinniger König nutzte diesen, um sich einen Meteoreinschlag für den Planeten zu wünschen. Er hat sich zudem gewünscht, dass dies in der Zukunft noch einmal passiert. Das Spiel setzt Äonen später ein. Es haben sich neue Kontinente gebildet (der Stil ist immer noch Mittelalter-Fantasy) und ihr müsst den zweiten Meteoreinschlag und somit die erneute Zerstörung der Welt verhindern. Theresa und ihre Heldengilde wurden durch das Dämonentor auf einem anderen Planeten bewahrt. Die Zeitreise soll eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Es soll zudem ein Wiedersehen mit Messer-Jack geben.

Da nichts davon bisher offiziell bestätigt wurde, solltet ihr die ganzen Infos wie gewohnt vorerst als reines Gerücht betrachten. Spätestens in der kommenden Woche wissen wir mehr.