Watch Dogs Legion kurzzeitig bei Amazon gelistet, jeder NPC spielbar

Wenige Tage vor der E3 2019 und der zugehörigen Pressekonferenz von Ubisoft am 10. Juni tauchte bei Amazon UK für kurze Zeit die Produktseite zum neuen Serienteil der Watch Dogs-Reihe auf. Dieser hört demnach auf den Namen Watch Dogs Legion und spielt (wie bereits des Öfteren durch Gerüchte in Umlauf gebracht) in London. Laut der Beschreibung auf Amazon handelt es sich um eine dystopische Version der englischen Hauptstadt in der nahen Zukunft und nach dem Brexit.

Darüber hinaus heißt es, dass Spieler jeden NPC in der offenen Welt übernehmen werden können. So soll jeder Charakter über eine Sprachausgabe sowie Charaktereigenschaften verfügen. Zudem soll die Funktion auch spielerisch eingebunden werden. Letzteres bestätigt auch Jason Schreier von Kotaku, dem diese Info ebenfalls zugetragen wurde. Wie er weiter beschreibt, soll die Wahl der NPCs auch in gewisser Weise über den Spielverlauf mitentscheiden. Gemäß Schreier sei das System so ambitioniert, dass es den Entwicklern diverse Kopfschmerzen bereitet und zu mindestens einer Verschiebung des Spiels geführt habe.

Inwieweit sich die weiteren Gerüchte bestätigen – unter anderem war auch ein Gerücht im Umlauf, dass das dritte Watch Dogs auf tödliche Waffen verzichten werde – werdet ihr aller Voraussicht nach in der folgenden Woche erfahren.