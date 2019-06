Strategic Command - World War 1 angekündigt

PC

Matrix Games hat kürzlich mit Strategic Command - World War 1 Fury Softwares neusten Teil der Strategic Command-Reihe angekündigt. Das Spiel wird auf der aktuellsten Engine der Serie aufbauen und damit im Vergleich zum spirituellen Vorgänger Strategic Command - The Great War (im Test) beispielsweise Hex-Felder, partielle Bewegung, ein verbessertes User-Interface oder auch verbesserte Seebewegung anbieten, inklusive der mittlerweile bekannten Option, einzelne Länder einer Allianz von der KI spielen zu lassen.

Gemäß Matrix Games sollen dazu auch einige für die letzten Serienteile zum Zweiten Weltkrieg fallengelassenen Konzepte zurückkehren, beispielsweise Aufklärungsflieger und verbesserter Kriegsnebel, und auch komplett neue Features enthalten sein, wie unter anderem:

Neue Einheitstypen wie ANZACS (Australier und Neuseeländer), Schlachtflieger und Gebirgsjäger.

Seeminen, um die eigenen Küsten zu sichern beziehungsweise die des Gegners zu gefährden.

Ein komplett überarbeiteter Modus für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg.

Das Spiel soll drei Kampagnen enthalten: 1914, 1917 und eine 1914er "What if"-Kampagne, in der Italien auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg eintritt. Bezüglich eines genauen Release-Termins ist außer dem auf der Produktseite genannten "Kommt bald" aktuell noch nichts bekannt. Da die bei Fury Software übliche gründliche Beta-Testphase aber bislang noch nicht gestartet wurde, dürfte eher ein Termin zum Ende des Jahres realistisch sein.