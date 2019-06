Google Stadia: Details zu Spielen, Preismodell und mehr am 6. Juni

Mit der Aussage „Die Zukunft des Gamings ist keine Konsole“ kündigte Google auf der diesjährigen Game Developers Conference seine eigene Spiele-Streaming-Plattform Stadia an (sowie den dazu passenden Controller). Bieten soll euch diese unter anderem eine Auflösung bis zu 4K und 60 Bilder pro Sekunde, unabhängig davon, ob ihr beispielsweise einen Desktop-PC, ein Smartphone oder einen Fernseher als Endgerät nutzt. Auch Downloads und Installationen der Spiele und entsprechender Patches und Updates sollen der Vergangenheit angehören.

Nachdem Mitte März erste Angaben zu Stadia und vor allem dessen Technik gemacht wurden – siehe dazu auch die verlinkte News – werden am Donnerstag, den 6. Juni ab 19 Uhr, weitere Details preisgegeben. Als Bühne dafür dient die erste sogenannte Stadia Connect, in deren Verlauf das Unternehmen zum Beispiel über den Launch, die verfügbaren Spiele oder auch das Preismodell informieren wird. Verfolgen könnt ihr die Veranstaltung zum genannten Zeitpunkt mittels dieses Videos.

In Bezug auf die Titel, die via Stadia genutzt werden können, sind bislang Doom Eternal und Assassin's Creed Odyssey bestätigt. In diesem Zusammenhang dürfte ein großes Fragezeichen beim Thema der Latenz entstehen. Phil Harrison, Vice President und General Manager, äußerte sich dazu im März im Gespräch mit Ars Technica. Seiner Aussage zufolge gibt es gewisse (geheime) Möglichkeiten, durch die die Zeiten für das Senden und Empfangen der Spieler-Inputs verkürzt werden. Harrison sprach seinerzeit unter anderem von „Innovationen, die wir in unseren Rechenzentren auf Hardwareebene umgesetzt haben, die für die Außenwelt nicht sichtbar sind“. Zudem befinden sich laut Harrison Prügelspiele für die Streaming-Plattform in der Entwicklung, was ebenfalls deutlich machen soll, dass die Verzögerungswerte unproblematisch sind.

Auch die Verwendung des mittels WLAN funktionierenden Stadia-Controllers soll das Latenz-Problem verringern. Darüber hinaus wies Harrison darauf hin, dass Google die User dabei unterstützen wird, „die richtige Hardware“ für das heimische Netzwerk zu finden, was auf Router-Empfehlungen und ähnliches hindeuten könnte.