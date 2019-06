Dead Island 2: Als Vorbestellung im Microsoft Store aufgetaucht

PC XOne PS4

Dead Island 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Horror-Shooter Dead Island 2 wird möglicherweise noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das Spiel, das in der Vergangenheit mehrere Entwicklerwechsel durchmachte, tauchte kürzlich auf der Produktseite im Microsoft Store auf, wo es derzeit vorbestellt werden kann.

Ursprünglich sollte der polnische Entwickler Techland die Entwicklung des Titels übernehmen, doch das Studio wandte sich stattdessen gemeinsam mit Warner Bros. seiner neuen Marke Dying Light zu, weshalb Deep Silver, der Rechteinhaber von Dead Island, den deutschen Entwickler Yager mit der Arbeit an der Fortsetzung beauftragte. Später wurde das Projekt jedoch aufgrund kreative Differenzen an Sumo Digital weitergegeben. Seitdem betont der Publisher in regelmäßigen Abständen, dass das Spiel sich nach wie vor in Arbeit befindet. Neues Material oder Details dazu gab es allerdings bereits seit einer langen Zeit nicht.

Sollte die Pre-Order-Seite also tatsächlich kein Fehler sein, dürfte es bedeuten, dass der Titel sich langsam seiner Fertigstellung nähert und möglicherweise auf der E3 enthüllt wird.