Computer Bild Spiele: Print-Ausgabe wird eingestellt // Fokus zukünftig rein digital

Dass die Auflagenzahlen vieler Print-Produkte seit mehreren Jahren stetig sinken, ist kein Geheimnis. Auch der Bereich der Spiele-Magazine ist davon bekanntlich nicht verschont geblieben. Eine der Computerzeitschriften, deren Auflagenzahlen dennoch über einen langen Zeitraum teils weit über denen der anderen lagen, war die Computer Bild Spiele. Doch auch hier mussten im Laufe der Jahre immer geringere Verkaufszahlen verkraftet werden: So wurden zum Beispiel im 4. Quartal 2016 etwa 40.000 Exemplare verkauft, während es im Q4/2013 noch knapp 102.000 waren. Von der höchsten Auflage von einst 700.000 Exemplaren im 1. Quartal 2003 ganz zu schweigen.

Heute hat die Axel-Springer-Verlagsgruppe bekanntgegeben, dass die Computer Bild Spiele in gedruckter Form nach etwa 20 Jahren zum letzten Mal in diesem August und somit im Zuge der gamescom herausgegeben wird. Anschließend konzentrieren sich „[die] Spielekompetenz und alle Inhalte rund um Games“ auf der gleichnamigen Website. Zudem sollen in Zukunft „wichtige Spielethemen“ auch in der Computer Bild beziehungsweise E-Papern behandelt werden. Als Begründung, den Fokus auf die rein digitale Berichterstattung zu legen, heißt es unter anderem:

Die große Mehrheit der Spiele wird mittlerweile als Download verkauft, Informationen zu Neuerscheinungen werden fast nur noch digital konsumiert. Für die Fangemeinde stehen bei der Berichterstattung vor allem Videos im Vordergrund.

Den Angaben von Dirk General-Kuchel zufolge, Chefredakteur der Computer Bild, müssen die betroffenen Redakteure nicht den Verlust ihres Arbeitsplatzes befürchten: