Playstation 5: Patent verrät Details zur Abwärtskompatibilität

Dass die PS5 mit Abwärtskompatibilität aufwarten wird, hat Sony bereits im vergangenen Monat verraten, in dem es in einem Video den enormen Unterschied bei den Ladezeiten der alten Spiele auf der neuen Konsole im Vergleich zu der PS4 Pro demonstrierte. In einem Patent hat der Hersteller jetzt weitere Details zur Abwärtskompatibilität offenbart. Unter dem Punkt „Echtzeitanpassung anwendungsspezifischer Betriebsparameter für die Abwärtskompatibilität“ wird erklärt, wie die Entwickler ihre Titel auf der PS5 emulieren können. Dazu heißt es:

Die Performance einer Anwendung auf einem neuen Gerät kann genau an die Performance der gleichen Anwendung auf dem älteren Gerät angepasst werden, indem die Betriebsparameter des neuen Gerätes entsprechend angepasst werden.

Das Patent erklärt anschließend die Anpassung einiger Parameter, darunter der Taktfrequenzen und der Startwerte für Anweisungen. Der Vorgang kann wiederholt werden, bis die Parameter auf dem neuen System optimal eingestellt sind, heißt es weiter. Auf diese Weise sollen die Entwickler ihre Titel testen könnten, ohne sich dabei mit dem Code des Spiels herumschlagen zu müssen. Dabei sollen die „Last-Gen-Titel“ auch von der Leistung der PS5 profitieren können:

Zwecks weiteren Optimierung kann die Ausführung auf der neuen Hardware angepasst werden, um festzustellen, ob die Anwendung auf der neuen Hardware schneller ausgeführt werden kann, ohne dass dabei ein Fehler auftritt.

Sollte die Optimierung tatsächlich ohne große Code-Änderungen von der Hand gehen, dürfte das viele Studios dazu motivieren, ihre Last-Gen-Titel auf die neue Konsole zu bringen.