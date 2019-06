Call of Duty - Modern Warfare: Crossplay mit Input-Matchmaking

PC XOne PS4

Der kommende Ego-Shooter Call of Duty - Modern Warfare wird plattformübergreifendes Zusammenspielen (Crossplay) zwischen PC und Konsolen (Xbox One und PS4) unterstützten. Wie Forbes in seinem aktuellen Artikel berichtet, werden die Spieler dabei, ähnlich wie in Epics Fortnite, nach der Art ihrer Eingabegeräte zusammengebracht (Input-Matchmaking).

Wer also gerne mit einem Controller spielt, wird auf andere Spieler treffen, die ebenfalls Gamepads verwenden. Maus- und Tastatur-Nutzer hingegen bleiben unter sich. Ausnahmen sind Controller-Nutzer, die eine Gruppe mit einem Maus- und Tastatur-Spieler bilden, dann werden sie in die allgemeinen Lobbies verfrachtet, wo sie auf andere gemischte Gruppen oder auf reine Maus- und Tastatur-Spieler treffen. Auf diese Weise soll Fairness gewahrt bleiben. Call of Duty - Modern Warfare wird ab dem 25. Oktober dieses Jahres im Handel erhältlich sein.