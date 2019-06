eShop-Check: Persona Q2 - New Cinema Labyrinth – Der 3DS-Schlussakt

3DS

Der Vorhang des Nintendo 3DS ist bereits gefallen, aber die JRPG-Spezialisten von Atlus geben mit Persona Q2 - New Cinema Labyrinth noch eine letzte Zugabe. Wir stellen euch den Titel im Check vor.

Persona Q2 - New Cinema Labyrinth ab 32,00 € bei Amazon.de kaufen.

Die Phantom-Diebe ziehen aus, um die Welt zu verbessern.

Ins kalte Wasser

Die rundenbasierten Kämpfe stehen im Mittelpunkt des Spiels.

Alter Wein in kreativen Schläuchen

Die Dungeons erkundet ihr aus der Ego-Perspektive.

Fazit

Rundenbasiertes Rollenspiel

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Englische Texte und japanische Sprachausgabe

Erhältlich seit 4.6.2019 für 39,99 Euro

In einem Satz: Gelungenes Persona-Crossover mit Einstiegshürde.

Zunächst ein Offenbarungseid: Ich habe noch nie einen Teil der langlebigen-Reihe gespielt. Gleichzeitig ist das Kapitel Nintendo 3DS beinahe abgeschlossen, und das japanische Rollenspielvermutlich eine der letzten ernstzunehmenden Veröffentlichungen für den ehrwürdigen Handheld. Zumindest die zugrunde liegende Situation verspricht also Großes für diesen eShop-Check. Aber auch für einen Persona-Neuling?Persona Q2 - New Cinema Labyrinth entlässt euch unmittelbar in die Welt von Ryuji, Ann, Yusuko und Co. Die Schulfreunde plaudern vor dem Eingang der Shujin Akademie ohne Umschweife und narrative Hilfestellungen für Neuankömmlinge über ihre Pläne für den Nachmittag. Sie greifen auf vergangene Ereignisse zurück, verteilen Seitenhiebe, lachen, sind beleidigt und rufen weitere ihnen vertraute Mitschüler, Orte und Namen auf den Plan. Die Gespräche wirken deshalb nicht künstlich bemüht, lassen Persona-Laien dafür aber zum Teil im Regen stehen. Immerhin greift das Serien-Crossover Charaktere aus den letzten drei Titeln der Hauptreihe auf. Das stumme Alter Ego fördert das Gefühl der Isolation zusätzlich.Mementos, die namensgebenden Personas, Schatten sowie Dämonen und die Phantom-Diebe – das Rollenspiel nutzt sein über die Jahre aufgebautes System und Vokabular weitgehend ohne tiefere Erklärung. Aber lasst euch nicht entmutigen. Viele Fragen klären sich im Kontext auf, und nicht jedes Puzzle-Teil besitzt unmittelbare Relevanz. Unter der schillernden und bisweilen geheimnisvollen Anime-Fassade im Chibi-Stil steckt am Ende des Tages ein "simpler" Dungeon Crawler. Wir richten dem Übel der Welt gehörig die Kauleiste, wachsen mit unseren Aufgaben und prügeln unsere Jungs und Mädels auf-Niveau.Unsere Helden haben sich dem Wohl der Menschheit verschrieben und versuchen in den Mementos genannten Gedankenpalästen vermeintlich böser Zeitgenossen deren Gesinnung zu ändern – der-Klassikerlässt grüßen. Der letzte Ausflug endete jedoch ungeplant abrupt und schleudert euch einiger Kräfte und zweier Kameraden beraubt in einen Kinofilm innerhalb des Mementos. Dies wird nicht das einzige Leinwandabenteuer bleiben, das ihr durch ein Lichtspielhaus, das als Hub-Welt fungiert, betreten werdet. Durch diesen Kniff erstreckt sich die Hintergrundgeschichte über eine Reihe thematisch unterschiedlicher Dungeons.So abgedreht und farbenfroh die Welt von Persona Q2 stellenweise auch ist, die Spielmechanik entstammt der alten Schule. Ihr sortiert eure Recken in zwei Angriffsreihen – hinten die Künstler, vorne die Berserker – und durchquert die Dungeons in klassischer Ego-Perspektive. Die Kämpfe werden rundenweise ausgetragen und sind auf die jeweiligen Stärken und Schwächen der Gegenüber fokussiert. Begegnet ihr einem Gegnertyp das erste Mal, seid ihr angehalten, dessen Achillesferse – meist unter herben Verlusten – zu suchen. Traditionell benötigt ihr dazu Schild wie Schwert und stellt eure Truppe dementsprechend auf. Deren Management ist ein zentraler Aspekt von Persona Q2 - New Labyrinth Cinema. Ihr verteilt Waffen, Rüstungen und Items, organisiert die Formation, erweitert die Fähigkeiten durch sogenannte Sub-Personas (eine Art Unterklasse) und sammelt im Kampf fleißig Erfahrungspunkte für Rangaufstiege.Die Kämpfe sind kein Pappenstiel, aber der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit angepasst werden. Während ihr der etwas wirren Handlung folgt und euer Team in den Kampf führt, seid ihr nebenbei noch Kartograph. Auf dem unteren Touch-Display zeichnet ihr, auf Wunsch mit Unterstützung, alle Level-Karten händisch, markiert Schatzkisten, Treppen sowie Abkürzungen und fügt eigene Notizen hinzu.In der ersten Stunde von Persona Q2 - New Cinema Labyrinth fühlte ich mich regelrecht überrannt von der Story, der Spielmechanik und allen voran dem bunten Charakterensemble. Der Verzicht auf greifbare Stereotypen sowie mechanische und narrative Erläuterungen bringen eine steile Lernkurve mit sich, zumindest für Persona-Neulinge. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Crossovers für den Nintendo 3DS, der die Hauptteile der Serie nie gesehen hat, darf gestellt werden.Nichtsdestotrotz ist Persona Q2 ein gelungener Dungeon Crawler mit dem gewissen Etwas, der mit Geduld und unter Zuhilfenahme eines Fan-Wikis auch für mich zu durchschauen war. Persönlich würde ich auf dem Handheld aber der düsteren und etwas stringenteren-Reihe (als deren Spin-off startete 1996 die Persona-Reihe) den Vorzug geben.