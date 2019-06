GG-Rückblick KW 22/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Conan Unconquered ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 22: Rückblick von Sonntag, 26. Mai, bis Samstag, 1. Juni 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wie üblich, begann die Arbeitswoche mit dem MontagMorgenPodcast und endete mit dem WochenSchlussCast. An den Tagen dazwischen veröffentlichten wir unter anderem Tests samt Video zu Blood and Truth und Warhammer - Chaosbane sowie Test und Koop-SdK zu Conan Unconquered und die Preview+ zu Super Mario Maker 2. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Mit Infos und Trailern zu Call of Duty - Modern Warfare und Death Stranding stehen zwei kommende Spiele an der Spitze der nachfolgenden Aufzählung, gefolgt von der News zu einem möglichen Baldur's Gate 3. Auch Titel mit Bezug auf „alte“ Spiele trafen auf euer Interesse, wie die Beiträge zum Shoot-em-up 198x und zur Doom-Mod Sigil deutlich machen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 1. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben einem User-Artikel vom vergangenen Sonntag wurden zum Ende der Woche erneut aktuelle Lesetipps sowie die Kurzmeldungen veröffentlicht:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Quake 3 Arena: KI besiegt erstmals menschliche Gegner bei Capture the Flag

Es ist faszinierend, welche Fortschritte bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gemacht werden. Auch wenn deren Einsatz noch weit vom alltäglichen Einsatz entfernt ist, ist es spannend zu beobachten, welche Hürden nach und nach genommen werden. Gerade auch in Bezug auf unser Hobby, das Spielen am Computer und/oder Konsole, ist es interessant mitzuerleben, was wohl die Zukunft bringt.

» Windows 10 kann mich mal kreuzweise &:@€?!(;@$£ «

— Sven Gellersen am 28. Mai 2019

❺ ⚊ KW 22/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Ende Mai 2014 testete Mick Schnelle das Weltraumspiel X Rebirth 2.0 beziehungsweise die vorgenommenen Änderungen des namensgebenden Patches. Sein damaliges Fazit: „X Rebirth ist nach wie vor noch auf dem Weg zu dem Spiel, das es gern sein würde. Ob es da jemals ankommt, steht in den Sternen. Zu groß ist immer noch die Zahl der Bugs, wobei zu den alten auch jede Menge neue kommen“. In den News berichteten wir zum Beispiel über eine Äußerung Brian Fargos hinsichtlich Kickstarter und informierten euch über das Buch eines GG-Users.