E3 2019: Rebellion mit einem „großen unangekündigten Titel“ vor Ort

In wenigen Wochen werden zahlreiche Entwickler und Publisher ihre aktuellen und kommenden Titel auf der diesjährigen E3 präsentieren. Unter den angereisten wird auch das britische Studio Rebellion sein, das laut eigenen Angaben drei Titel auf dem Event zeigen wird.

Bei den ersten beiden wird es sich um bereits bekannte Spiele handeln. So arbeitet das Team aktuell an einer Fortsetzung des 2004 erschienenen Vivendi-Klassikers Evil Genius. Darüber hinaus befindet sich noch eine Virtual-Reality-Umsetzung von Sniper Elite in Arbeit. Neben Evil Genius 2 und Sniper Elite VR soll aber noch ein drittes Spiel enthüllt werden. Dabei soll es sich laut dem Entwickler um einen „großen unangekündigten Titel“ handeln. Das auf Twitter veröffentlichte Bild zeigt nur einen zersplitterten Stein, auf dem etwas eingraviert ist, was durch zahlreiche Blutflecken und ein rotes Fragezeichen verdeckt wird. Man kann also durchaus gespannt sein.