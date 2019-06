E3 2019: Kein Auftritt von Beyond Good & Evil 2, aber ein Livestream

PC XOne PS4

Ende vergangenen Monats gab Ubisoft sein Lineup für die anstehende E3 in Los Angeles bekannt. Was viele Fans verwunderte, war die Abwesenheit von Beyond Good & Evil 2 in der veröffentlichten Liste. Wie der Publisher nun verkündete, wird es keine Präsentation des Spiels auf dem Event geben. In der kommenden Woche findet aber immerhin ein Livestream statt.

So kündigte der verantwortliche Entwickler Ubisoft Montpellier Studios an, dass am 5. Juni 2019, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) die fünfte Episode des Space Monkey Reports präsentiert wird. Diese wird wie gewohnt über Facebook, Twitch und YouTube ausgestrahlt. Das ist der erste Space Monkey Report in diesem Jahr. Der letzte wurde am 7. Dezember vergangenen Jahres präsentiert. Was genau wir in der neuen Episode zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt.