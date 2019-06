Minecraft Story Mode verschwindet Ende Juni aus dem Verkauf

PC Switch 360 XOne PS4 iOS MacOS Android

Entwickler Mojang gibt bekannt, dass ab 25. Juni 2019 keine Downloads des Minecraft Story Mode mehr möglich sein werden. Nach der Schließung von Telltale Games, die das Sandbox-Spiel mit einem storygetriebenen Adventure-Aufsatz versahen und in zwei Staffeln mit insgesamt 13 Episoden zwischen Oktober 2015 und Dezember 2017 als kostenpflichtige Downloads veröffentlichten, werden Support und Verkauf eingestellt. Betroffen sind alle Versionen für alle unterstützten Plattformen.

Mojang gibt in seiner Mitteilung die Empfehlung, rechtzeitig alle Episoden herunterzuladen, wenn man die Staffeln bereits gekauft, aber noch nicht vollständig vorrätig hat. Die Preise pro Staffel liegen derzeit je nach Anbieter zwischen 25 und 50 Euro. Seit dem 27. Mai sind auch aus dem GOG-Store alle Telltale-Spiele verschwunden, darunter Batman, Sam & Max und Wolf Among Us.