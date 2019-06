Mortal Kombat 11: Bruce Campbell heizt Gerüchte um Auftritt von Ash an

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 42,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gestern gaben NetherRealm Studios und der Publisher Warner Bros. die ersten Kämpfer aus dem ersten Kombat Pack für Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0) bekannt. Dabei wurden allerdings zwei Kämpfer ausgelassen, wobei die Entwickler verrieten, dass es sich um zwei Gast-Charaktere handeln wird. Am Ende des veröffentlichten Ankündigungsvideos wurde der Sound einer Kettensäge eingespielt, was die Fans auf den Auftritt von Ash Williams (The Evil Dead) hoffen ließ. Der Darsteller des Charakters, Bruce Campbell, heizt das Gerücht auf Twitter an.

Nachdem Campbell Anfang Mai die Gerüchte um einen Auftritt von Ash in Mortal Kombat 11 dementierte, haben sich Warner Bros. und der Schauspieler offenbar geeinigt, denn Campbell hat die jüngste Ankündigung des Publishers retweeted und somit mehr oder weniger das Ganze bestätigt. In seinem Tweet schreibt er: „Junge Junge, das Spiel sieht ja richtig fantastisch aus. Ich werde es mir wohl näher ansehen müssen.“ Dass Campbell sich die Zeit nimmt, um Gratis-Werbung für ein fremdes Videospiel zu machen, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Wann die beiden letzten Gast-Charaktere offiziell enthüllt werden, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise hebt sich Warner Bros. die Vorstellung für die anstehende E3 auf? Ein Auftritt von Campbell auf dem Event in Los Angeles wäre auch denkbar. In ein paar Wochen wissen wir mehr.