Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 26.5. bis 1.6.2019

PC XOne PS4

Anthem ab 23,95 € bei Amazon.de kaufen.

Google deaktiviert Funktionen für Werbeblocker in Chrome

Erweiterungen von Google Chrome sollen in Zukunft Browseranfragen nur noch lesen, nicht jedoch blockieren, modifizieren oder umleiten können. Werbeblocker wie Privacy Badger, uBlock Origin und uMatrix werden somit nicht mehr funktionieren. Laut Google will man so die Leistung verbessern. Der Entwickler diverser Tracking- und Werbeblocker, Raymond Hill, hält die Begründung für vorgeschoben, da einerseits Webseiten langsam laden, weil sie (mit Werbung) überfrachtet sind und sich andererseits Googles Mutterkonzern Alphabet schon mehrfach gegen das Blockieren von Werbung aussprach. So heißt es im Alphabet-Jahresbericht: „Die meisten unserer Google-Einnahmen stammen aus Gebühren, die im Zusammenhang mit der Schaltung von Online-Anzeigen an uns gezahlt wurden. Infolgedessen könnten solche Technologien und Tools unsere Betriebsergebnisse beeinträchtigen.“ Offiziell verstoßen Werbeblocker gegen die Nutzungsbestimmungen von Google Chrome. (Quelle: Golem)

Biowares Anthem bereits zum Budget-Preis erhältlich

Rund drei Monate nach Erscheinen des bei Kritikern und Spielern durchgefallenen MMO-Actionspiels Anthem ist dieses in der PC- und PS4-Version bereits für 25 Euro zu haben. Zum Start kostete das Programm noch 59,99 Euro, doch nachdem sich Spieler haufenweise über Bugs und ein uninspirierendes Gameplay beschwerten, gab es schon bald einen kleinen Preisnachlass und das Versprechen der Entwickler, das Spiel maßgeblich zu verbessern. Das für Mai angekündigte Event-Update Cataclysm mit unter anderem einem neuen Freeplay-Modus lässt allerdings noch auf sich warten. Außerdem hat Bioware nun Test-Server für die PC-Spieler eingerichtet, auf denen künftig jedes Update von der Community im Vornherein getestet werden soll. (Quelle: Geizhals / PC Gamer)

R-Type Final 2: Erscheint auf allen großen Plattformen // Crowdfunding ab Montag

Das Sidescrolling-Shoot-'em-up R-Type hat seinen Ursprung in den Achtzigern, damals entwickelt von Irem. Aktuell arbeitet das Studio Granzella an R-Type Final 2, einem weiteren Teil der Serie. Eine Kickstarter-Kampagne startet am 3. Juni, das Actionspiel soll dann im Laufe des Jahres für PS4, Switch, Xbox One und via Steam für PC erscheinen. R-Type Final 2 unterstützt erstmals in der Geschichte der Reihe das 16:9-Format der modernen Monitore und erweitert das Spielprinzip um verschiedene Schwierigkeitsgrade, Online-Ranglisten und die Eigenschaft, dass mehr Gegner auftauchen, je öfter ihr ein Level spielt. (Quelle: Granzella)

World of Warcraft: Chris Metzen wollte ursprünglich Naga als Spielcharakter

Zum Start von World of Warcraft Ende 2004 wollte der damalige Vice President of Creative Development Chris Metzen die Naga als auswählbare Rasse einführen. Das erzählte Ex-Blizzard-Entwickler Mark Kern während eines Livestreams zur Beta von WoW Classic. Demnach habe man sich damals zwischen 20 Völkern entscheiden müssen, sich dann aber auf Menschen, Zwerge, Gnome, Nachtelfen, Orcs, Tauren, Trolle und Untote beschränkt. Die Naga treten bis heute zumeist nur als Gegner in einigen Gebieten und Instanzen auf. (Quelle: Buffed)

GfK-Spiele-Verkaufs-Charts Deutschland (20.5. bis 26.5.2019)

PC

1. Anno 1800

2. Total War - Three Kingdoms

PS4

1. Days Gone

2. Rage 2

Xbox One

1. Rage 2

2. Team Sonic Racing

Switch

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. New Super Mario Bros. U Deluxe

(Quelle: GfK)

Bayerns Game-Verband kritisiert wegfallende Förderung digitaler Inhalte

Der Games Bavaria Munich e.V. (GBM) vertritt die Interessen der bayerischen Computer- und Videospielebranche und hat sich in dieser Position kritisch zur eingefrorenen Förderung digitaler Inhalte und Games im aktuellen bayerischen Landesaushalt 2019/20 geäußert. Dieser sieht eine Investition der eigentlich für die Games-Förderung zugesagte Erhöhung der Mittel für andere Projekte vor. In einer Pressemitteilung des GBM wird dem Landesparlament mangelnde Unterstützung und die Verkennung der Bedeutung der wachsenden Branche für den Standort Bayern vorgeworfen: „Das Digitalministerium als federführende Behörde der Förderung als "Counterstrike-Ministerium" zu bezeichnen (B90/GRÜNE), der bayerischen Gamesbranche international erfolgreiche Spieleentwicklung abzusprechen (AfD) oder gleich einen Antrag zur Streichung der gesamten Förderung einzubringen (FDP), zeugt bestenfalls von Unwissenheit, im schlimmsten Fall aber von einer kompletten Fehleinschätzung der Chancen eben auch für andere Bereiche außerhalb der Gamesindustrie.“ (Quelle: Gameswirtschaft)

Transient: Lovecraft-Cyberpunk-Adventure von Iceberg Interactive angekündigt

H.P. Lovecraft trifft auf Cyberpunk. In einer fernen, postapokalyptischen Zukunft lebt der spärliche Rest der Menschheit in einer geschlossenen Zitadelle namens Domed City. Hier geht der Protagonist Randolph Carter mysteriösen Geheimnissen um die Vergangenheit nach. Ihr taucht als Hacker-Söldner in eine obskure dystopische Welt ein und erkundet rätselhafte Netzwerke, „in denen Veränderungen permanent, die Realität aber nur temporär ist“. Die türkischen Entwickler der Stormling Studios halten sich inhaltlich eng an die bekannten Lovecraft-Werke und technisch an die Unreal Engine 4. Publisher Iceberg Interactive (Endless Space, Dark Fall) verspricht einen Release im Jahr 2020 für PC, PS4 und Xbox One und hat einen ersten Trailer veröffentlicht. (Quelle: Steam)

Fifa 19: Kostenloses Update zur Frauenfußball-WM

Pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die am 7.6.2019 in Frankreich beginnt, hat Electronic Arts ein kostenloses Update für Fifa 19 mit allen 22 Damen-Mannschaften des Finalturniers veröffentlicht. Unter den Teams sind zehn komplett neu in die Datenbank eingepflegt, zudem gibt es authentische Trikots und Wappen, den offiziellen WM-Ball, Stadionverzierungen und Werbebanden. Kleiner Wermutstropfen: die Teams sind nicht auf dem aktuellsten Stand und Switch-Spieler können die Mannschaften lediglich im Anstoß-Modus auswählen, während die Updates für PC, PS4 und Xbox One das komplette Turnier enthalten. (Quelle: EA)