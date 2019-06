Retrokompott Folge 93: LucasArts Teil 4

Folge vier der langen Reihe an Retrokompott-Ausgaben zum Thema LucasArts ist heute erschienen. Erneut hangeln sich Robin, Andreas und Selmar an der Historie der Spieleschmiede von George Lucas entlang und finden kaum ein Steinchen in Form von schlechten Spielen in ihren metaphorischen Schuhen. Diese Hochphase wird in der nächsten Folge leider vorbei sein und der Sinkflug der einst so glorreichen Firma setzt unerbittlich ein.

Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit Richard Allan Bartle, dem Co-Autoren des originalen MUD und damit einem der Väter der MMORPGs. Thiemo Eddiks, der Vorsitzende des Oldenburger Computer-Museums e.V., ist der Gast des Retro-Lurch-Ratespiels. Auch GG-User hex ist mit einem Einspieler vertreten. Die insgesamt gut fünf Stunden Laufzeit werden noch gefüllt mit einem Einkaufsführer zur Dreamcast-Konsole und einer Besprechung eines Buchs über Hardwarebasteleien am C64 aus dem Jahre 1987. Dank einiger neuer Patreonen und eines großzügigen Aufstockers sind auch die Retro-Quickies wieder dabei.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 14. Juni 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr live dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 07. Juni ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.