E3 2019: Team 17 mit zwei Spielankündigungen vor Ort

Team 17, der Entwickler hinter dem Worms-Franchise und der Escapists-Reihe, wird auf der anstehenden E3 nicht nur Neuigkeiten zu dem von Oliver Stones Kriegsdrama Platoon inspirierten Multiplayer-Shooter Hell Let Loose von Black Matter präsentieren, sondern noch zwei brandneue Titel vorstellen. Dies gab das britische Studio am 31. Mai via Twitter bekannt.

Um was es sich bei den beiden Titeln handeln wird, kann unter dem Tweet spekuliert werden. Wer das Ganze retweetet und dem Kanal folgt, nimmt an einer Verlosung teil. Der Gewinner soll die beiden unangekündigten Spiele beim Release kostenlos erhalten. Neben Worms und The Escapists gehören Team 17 noch Marken, wie Lemmings, Alien Breed und Superfrog. Das letzte Spiel aus der Worms-Serie war Worms 4, das 2015 für Android und iOS erschien.

Natürlich muss es sich dabei nicht zwingend um Eigenentwicklungen handeln. In der Vergangenheit hat Team17 auch als Publisher Titel, wie das Couch-Koop-Kochspiel Overcooked vom Entwickler Ghost Town Games, oder das Open-World-Rollenspiel My Time at Portia von Porthea Games veröffentlicht. Als nächstes stehen der Management-Puzzler Automachef von Hermes Interactive, sowie Monster Sanctuary von Moi Rai Games, das das Zähmen von Monstern, ähnlich wie in Pokémon, mit Metroidvania-Elementen vermischt, auf dem Plan.