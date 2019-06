Mortal Kombat 11: Shang Tsung in Aktion, erste Kämpfer aus Kombat Pack

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 42,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie im Vorfeld versprochen, haben NetherRealm Studios und Warner Bros. die ersten Kämpfer aus dem ersten Kombat Pack (Season Pass) für das Prügelspiel Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0) bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um den mächtigen Nekromanten Shang Tsung, der bereits im März angekündigt wurde, den Matoka-Krieger Nightwolf, die Königin von Edenia und Kitanas Mutter Sindel, sowie Albert „Al“ Francis Simmons, alias Spawn, der bereits von seinem Schöpfer, dem Comic-Autor Todd McFarlane, im Dezember letzten Jahres für das Spiel bestätigt wurde. Spawn wird vom Schauspieler Keith David (Enlisted, The Nice Guys) gesprochen, der den düsteren Superhelden bereits in der HBO-Animationsserie Todd McFarlane's Spawn vertonte.

Der Pass soll zudem noch zwei weitere Gast-Charaktere umfassen. Um wenn es sich dabei handelt, kann man aktuell nur raten. Am Ende des Videos ist der Sound einer Kettensäge zu hören, bevor der Text mit Blut bespritzt wird. Gerüchte um Ash Williams als Gast-Charakter kursieren bereits schon länger, diesen hat der Darsteller Bruce Campbell aber bereits via Twitter ein Ende gesetzt. Möglicherweise konnten sich der Schauspieler und Warner Bros. nun doch einigen, oder wir werden einen anderen Kämpfer (vielleicht Leatherface?) erhalten.

Passend zur Ankündigung des Kombat Packs wurde auch ein erstes Gameplay-Video zu Shang Tsung online gestellt, in dem ihr den Zauberer in Aktion seht, inklusive der Verwandlungen und Kombos mit verschiedenen Seelen. Der Early-Access-Zugang zu dem Charakter startet am 18. Juni 2019. Dazu wird auch ein Klassic Arcade Ninja Skin Pack verfügbar sein. Wie schon bekannt, leiht der Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa, der Shang Tsung bereits im ersten Originalfilm verkörperte, dem Charakter seine Stimme. Besucher der diesjährigen E3 werden die Möglichkeit haben, den Kämpfer vor Ort in Los Angeles am Stand von Warner Bros. Probe zu spielen.

Das Kombat Pack kann zum Preis von 39,99 Euro erworben werden und bietet neben den oben genannten Kämpfern noch exklusive Charakter-Skins und Ausrüstungssets für alle sechs Charaktere, sowie 19 zusätzliche Skins. Der Pass wird auch als Teil der „Premium Edition“ angeboten, die für 89,99 für den PC und für 99,99 Euro für die Konsolen zu haben ist.