„Offensichtliche Urheberrechtsverletzung“: Iron Maiden geht gegen Ion Maiden vor

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Eine „unglaublich offensichtliche Urheberrechtsverletzung“ sieht die britische Metalband Iron Maiden im Retro-Ego-Shooter Ion Maiden. Entwickler 3D Realms sieht sich nun mit Schadensersatzforderungen von zwei Millionen US-Dollar und der Herausgabe oder Deaktivierung des Spiels konfrontiert. Konkret wird 3D Realms vorgeworfen, Logo und Name der Band verwendet zu haben, um das Spiel ohne Zustimmung der Iron Maiden Holding als deren Rechteinhaber informiert zu haben und dieses damit missbräuchlich zu vermarkten. Zudem stört man sich an dem Protagonisten Shelly Harris, der dem Band-Bassisten Steven Harris zu ähnlich sei, als dass es noch Zufall sein könnte. Darüber hinaus befindet sich mit Legacy of the Beast bereits ein offizielles Smartphone-Spiel mit der Band auf dem Markt, sodass eine gewisse Verwechslungsgefahr befürchtet wird.

3D Realms, Co-Publisher 1C Entertainment und Entwickler Voidpoint wollen zunächst abwarten, bis die offizielle Post ins Haus flattert und „notwendige Entscheidungen zur richtigen Zeit“ treffen, heißt es in einem Statement auf Steam. An Ion Maiden, das sich seit Februar 2018 im Early Access befindet und noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird zunächst wie gehabt weitergearbeitet.