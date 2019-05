Baldur's Gate, Planescape - Torment und andere für PS4, X1 & Switch im Herbst

Switch XOne PS4

Baldur's Gate, Baldur's Gate - Siege of Dragonspear, Baldur's Gate 2, Planescape - Torment, Icewind Dale und Neverwinter Nights gehören zu jenen Spielen, an die nicht wenige Rollenspiel-Fans und generell am Genre Interessierte wahrscheinlich mit Freude zurückdenken, schließlich liegen die ursprünglichen Veröffentlichungen bereits länger zurück.

Solltet ihr die klassischen Dungeons & Dragons-Rollenspiele auf aktuellen Konsolen nutzen oder erstmalig in deren Welten eintauchen wollen, könnt ihr das voraussichtlich ab diesen Herbst tun: Die Unternehmen Skybound und Beamdog haben angekündigt, zu diesem Zeitpunkt sogenannte Enhanced Editions für die eingangs erwähnten Titel herauszugeben. Erwerben könnt ihr diese für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch sowohl in physischer als auch in digitaler Form.

Alle DLCs, Anpassungen an heutige Konsolen, neue Elemente

Während die Boxed-Version von Neverwinter Nights ab dem 3. Dezember in Nord-Amerika und ab dem 6. Dezember in anderen Regionen im Handel erhältlich ist, erscheinen die restlichen Titel bereits am 24. September (USA) beziehungsweise am 27. September (in anderen Ländern). Die entsprechenden Downloads werden ebenfalls zu diesen Zeitpunkten in den bekannten Online-Shops freigegeben. Der Preis für die jeweilige Ausgabe beträgt derzeit 49,99 US-Dollar, was momentan (aufgerundete) 45 Euro bedeutet. Im Detail könnt ihr mit folgenden Inhalten rechnen:

Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack – Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie erwarten euch die erweiterte Ausgaben von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2. Hinzu kommen alle Download-Inhalte und wiederhergestellte Quest-Inhalte sowie die Erweiterung Siege of Dragonspear samt neuer Inhalte, die von Beamdog entwickelt wurden, um die beiden Spiele miteinander zu verbinden.

Planescape - Torment: Enhanced Edition und Icewind Dale: Enhanced Edition – Beide Titel sowie deren DLCs und Erweiterungen werden als ein Paket angeboten.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – Alle Download-Inhalte sowie Koop-Modus und Online-Multiplayer.

Außerdem weisen die Unternehmen darauf hin, dass die Titel über native Unterstützung für hochauflösende Widescreen-Monitore, Gamepad-optimierte Bedienelemente, neue Standalone-Inhalte, neue Charaktere und Klassen, neue Sprachsätze, erweiterte Optionen zur Charaktererstellung, verbesserte Mehrspielerfunktionalität, Redesigns der Benutzeroberfläche und des Benutzererlebnisses, Bugfixes, Balanceänderungen und mehr verfügen.

Zahlreiche weitere Angaben zu den einzelnen Enhanced Editions könnt ihr über Verlinkungen auf dieser offiziellen Seite abrufen, auf der ihr die Spiele auch vorbestellen könnt. Bis zum Herbst werden noch einige Monate ins Land ziehen – vielleicht gibt es bis dahin auch Neues zu einem eventuellen Baldur's Gate 3 zu berichten.