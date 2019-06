PC XOne PS4

Jungs spielen FIFA, Mädels Die Sims? Das Jugendmagazin jetzt.de hat so einige Fragen der männlichen Gamer an die weiblichen gestellt - und Antworten bekommen. In weiteren Beiträgen werden noch mehr Fragen beantwortet: Welches Selbstbild transportiert Epic Games? Mit welchem mobilen Spiel kann man „unbeschwert abschweifen“? Warum warf Jörg Langer 2012 einigen seiner User Leseinkompetenz vor? Was steht eigentlich auf der Schläfe von Geralt in The Witcher 3 - Hearts of Stone? Und wann, wie und warum entstanden Sprunganimationen in Videospielen?

Mädchen, warum zockt ihr andere Games als wir?

jetzt.de am 3.5.2019, von Niko Kappel und Berit Dießelkämper

Ein Text voller Klischees, der sich sprachlich und thematisch an ein Publikum richtet, das definitiv jünger ist als auf GamersGlobal. Und doch werden hier essentielle Fragen beantwortet, die sich bestimmt jeder Mann (und jede Frau) schon einmal gestellt hat. „Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Splendid Research sind Sportspiele das von Männer favorisierte Game-Genre in Deutschland. Bei Frauen sind es Puzzle-Spiele. Könnt ihr uns das erklären? Irgendwie scheinen euch beim Zocken andere Dinge wichtig zu sein, als uns. Verratet ihr uns mal, was genau?“ Einmal davon abgesehen, dass hier einige Vorurteile im Spiel sind, lautet eine Antwort der Frauen: „Unsere FIFA-Abneigung liegt weniger an dem Spiel an sich, sondern eher daran, dass wir das extreme Gezocke, bei dem man alles um sich herum vergisst und die Wohnzimmereinrichtung demoliert, uncool finden.“

Epic und das Mega Sale Debakel

zockworkorange.com am 28.5.2019, von Dominik

Der Epic Games Store startet einen Mega Sale und rabattiert gnadenlos alle Spiele - ohne den Entwicklern vorher Bescheid zu geben. Titel wie Anno 1800 und The Division 2 verschwinden am nächsten Tag aus dem Store, ebenso nur vorbestellbare Spiele wie Borderlands 3 und Vampire The Masquerade – Bloodlines 2. Einen Warenkorb gibt es im Store aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Epic Games sieht sich laut Autor dieses Beitrags als Robin Hood der Branche: „Dieses Selbstbild zeigt sich im Sale wieder, wo sie viele falsche Annahmen treffen. Annahmen, bei denen sie davon ausgehen, dass sie gut für die Spielentwicklerinnen und Publisher sind, bei denen sich aber bereits am ersten Tag herausstellt, dass dem nicht so ist. [...] Epic ist auf dem besten Weg seine Glaubwürdigkeit zu verspielen.“

Wenn das Spiel zum Spielzeug wird

spielkritik.com am 28.5.2019, von Johannes Alvarez

„Es entsteht kein Frust, denn es geht um nichts. Es gibt keinen Ehrgeiz, denn ihr konkurriert mit nichts. Es existieren nur ihr, der Ball, und die sanfte Ziehbewegung eures Fingers auf dem Touchscreen; und das so lange, bis ihr einige Zeit später verträumt aus der Spiel-Meditation aufwacht, und euch fragt, was ihr die letzten Minuten eigentlich getan habt.“ Johannes Alvarez beschreibt hier ein Mobile Game, das er aus fehlender Lust, sich mit umfangreichen Titeln zu beschäftigen, beginnt und durch seine Einfachheit in den Bann gezogen wird. „Es ist dieses eine Spiel zum unbeschwerten Abschweifen, das wir alle gelegentlich brauchen.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Langer lästert: Lesekompetenz“

gamersglobal.de am 21.2.2012, von Jörg Langer

Dass in GamersGlobal-Kommentaren hin und wieder die Netiquette fallen gelassen wird, ist keine aktuelle Entwicklung. Bereits 2012 schrieb sich Jörg Langer, der in den meisten Fällen selbst an den Wortgefechten beteiligt war, den Frust von der Seele. Leseinkompetenz und mangelndes Verstehen gepaart mit dem dringenden Bedürfnis sich (anonym) mitteilen zu müssen, führt er anhand zahlreicher Zitate „als vielleicht beklagenswerte, vielleicht nicht weiter schlimme, in jedem Fall aber unvermeidliche Begleiterscheinung der modernen Internet-Existenz“ an. Ein bisweilen auch selbstkritischer Appell, dessen allerletzten Satz - gleichzeitig ein Zitat eines Ex-GG-Users - ich ausspare. So etwas will hier niemand lesen!

Fundstück: „Welcher Spruch schmückt Geralts Schläfe in The Witcher 3 - Hearts of Stone?“

languageatplay.de am 24.2.2018, von Pascal Wagner

Für alle, die von Geralt von Riva nicht genug bekommen können, höchsten Wert auf Immersion legen und jedes Rätsel in The Witcher 3 gelöst haben (wollen), ist dieser umfassende Text über die Schriftzeichen, die der Protagonist in The Witcher 3 - Hearts of Stone von Gaunter O’Dimm auf die Schläfe gebrannt bekommt. Was bedeuten sie? Welche Sprache bilden sie ab? Und was hat das alles mit dem Mond und Tibet zu tun? Ein Exkurs in die Welt der Sprachwissenschaften, die wahrscheinlich wirklich nur dem oben genannten Publikum einen Mehrwert bringen wird. „The Witcher 3 lässt uns in der Hauptquest 'Durch Zeit und Raum' einen Blick in völlig andere Sphären werfen. Vielleicht hat sich irgendwann einmal ein einsamer Schriftgelehrter aus dem Himalaya nach Velen verirrt?“

Im Video: Jump - How one game mechanic made history from the 1950's to today

Schon weit vor den Super Mario Bros. lernten Sprites das Springen. Diese ruhig erzählte und mit vielen, vielen Spielszenene angereicherte Kurzdoku des YouTube-Kanals Fanbyte zeigt die Entwicklung der ersten Sprunganimationen frühester elektronischer Spiele bis zum ersten Meister dieser Disziplin, Prince of Persia, über den Sprungverweigerer Doom bis zu der Erfindung des Rocket-Jumps.

