The Witcher: Dreharbeiten für Netflix-Adaption abgeschlossen

Die Dreharbeiten für die erste Staffel der Netflix-Serie The Witcher wurden beendet. Dies teilte der Schauspieler Henry Cavill, der in der kommenden Serienadaption in die Rolle des weißhaarigen Hexers Geralt von Riva schlüpft, den Fans über seinen Instagram-Account mit. Cavill hat ein Bild veröffentlicht, das ihn in der Maske zeigt. Dazu schrieb der Darsteller:

Die erste Staffel von The Witcher wurde endlich abgeschlossen. Und obwohl ich hier ein Gesicht ziehe, war es eine unglaubliche Reise. die Besetzung und die Crew arbeiteten unermüdlich durch und jeder brachte sich ein und war mit einer Top-Einstellung am Set bei der Sache. Ich könnte nicht stolzer auf euch alle sein. Apropos mein direktes Team: Jacqui, Ailbhe und Leah sind echte Profis, die extra Überstunden machten, um den Hexer zum Leben zu erwecken, während sie Geralt kontinuierlich verbessert haben. Danke euch Ladies dafür, dass ihr diese Reise so angenehm gemacht habt. All das Aufstehen um 3 Uhr morgens hat sich gelohnt.

Auch der Showrunner Lauren S. Hissrich meldete sich zu Wort. Sie twitterte ein Bild, auf dem sie neben einem Gemälde mit einem grauen Wolf zu sehen ist. Dazu heißt es:

Die erste Staffel ist abgeschlossen! Ich habe jetzt genug graue Haare, um selbst Geralt zu spielen, aber es war das beste Jahr meines Lebens. Ich bin den Autoren, den Darstellern und der außergewöhnlichen Crew sehr dankbar. Sie haben sich den Hintern aufgerissen, um die Inhalte zum Leben zu erwecken.

Wie bereits im Vorfeld bekanntgegeben wurde, wird die erste Staffel acht Episoden umfassen. Die Serie basiert nicht auf den Spielen von CD Projekt, sondern auf der Romanreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Einen konkreten Starttermin gibt es bisher noch nicht.