PS-Plus: Sony erhöht den monatlichen Beitrag

Sony hat den monatlichen Preis für seinen Abo-Dienst Playstation Plus in mehreren Ländern nach oben korrigiert. Die Änderung in Europa betrifft unter anderem Frankreich, Schweden, Schweiz und Deutschland. Bei uns wird der Preis von ursprünglich 7,99 Euro auf 8,99 Euro steigen. Die Änderung wird laut dem Betreiber ab dem 1. August dieses Jahres in Kraft treten.

Die Preissteigerung wird von Sony Deutschland im Allgemeinen mit der „aktuellen Marktsituation“ begründet. Die Preise für das dreimonatige Abo und das Jahresabo bleiben unverändert. Ihr zahlt nach wie vor 24,99 Euro pro Vierteljahr, oder 59,99 Euro jährlich.