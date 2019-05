Epic Store: City of Brass gratis, nächstes kostenloses Spiel bekannt

PC

Wie Epic Games mit dem Start seines ersten Mega-Sales im hauseigenen Store versprach, wird jede Woche ein Spiel an die Nutzer des Stores verschenkt. Aktuell könnt ihr dort das Roguelike City Of Brass von Uppercut Games für eure Epic-Spielebibliothek kostenfrei abstauben. Zuletzt war noch das Action-Adventure Rime (Testnote: 7.5) von Tequila Works für lau zu haben.

City of Brass ist ein Spiel ehemaliger Bioshock-Entwickler und wurde von dem Märchen Tausendundeine Nacht inspiriert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Diebes und erkundet auf der Suche nach Reichtümern mit einem Krummsäbel und einer Peitsche bewaffnet die Stadt von Brass. Dabei müsst ihr euch vor Untoten-Horden, fiesen Fallen und knackigen Bossen in Acht nehmen. Ihr habt die Möglichkeit zwischen verschiedenen Klassen zu wählen, um euch durch die zufallsgenerierte Stadt zu schlagen, allerdings habt ihr nur begrenzt Zeit. Schafft ihr es nicht, bis zum Ablauf der Sanduhr den Ausgang zu erreichen, segnet ihr das Zeitliche und müsst von vorne beginnen. Euer Fortschritt geht (bis auf ein paar Ausnahmen) mit dem Tod verloren.

Das aktuelle Angebot läuft bis zum 6. Juni 2019, anschließend wird der nächste Titel (vom 6. bis 13. Juni) verfügbar sein. Dieses wurde ebenfalls bereits bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um das 2D-Strategie- und Taktik-Spiel Kingdom - New Lands von Noio & Licorice.