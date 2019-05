E3 2019: Microsoft mit 14 Titeln im Gepäck

Microsoft wird während seiner geplanten Pressekonferenz im Rahmen der anstehenden E3 in Los Angeles insgesamt 14 Titel präsentieren. Dies teilte der Xbox-Boss Phil Spencer den Fans über seinen eigenen Twitter-Account mit. In dem Veröffentlichten Tweet heißt es dazu:

Wir haben gerade unsere letzte E3-Probe hier mit dem Team in Redmond beendet. Wir haben ein gutes Gefühl bezüglich der Pressekonferenz. Es gibt viel zu zeigen. Wir bringen in diesem Jahr 14 Spiele der Xbox Game Studios zu der Show, das sind mehr First-Party-Titel als wir jemals zuvor auf einem Event hatten.

Bisher sind lediglich vier Titel offiziell für die Pressekonferenz angekündigt. Bei diesen handelt es sich um Halo Infinite von 343 Industries, Ori and the Will of the Wisps von den Moon Studios, Gears 5 von The Coalition und Battletoads von Rare. Unter den restlichen zehn Spielen könnten sich Ankündigungen von zuletzt von Microsoft erworbenen Studios, Undead Labs, Obsidian Entertainment, Compulsion Games, Ninja Theory, inXile Entertainment und Playground Games befinden. Letzteres soll Gerüchten zufolge aktuell an einem neuen Fable arbeiten. Auch dürften Updates zu bereits veröffentlichten Spielen dabei sein. Die Pressekonferenz von Microsoft könnt ihr am 9. Juni, um 22.00 Uhr (deutscher Zeit) live via Mixer, Twitch und YouTube verfolgen.