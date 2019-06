Darauf freut sich die Redaktion im... Juni 2019

Im Juni steht nicht nur die größte Spielemesse der Welt, sondern auch das GG-Grillfest an. Die GG-Autoren verraten euch, worauf sie sich im Juni sonst noch freuen, was sie spielen und was sie schauen.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

[FILME/SERIEN] Nachdem ich mal kurz ebendurchgeschaut habe binnen einer Woche, stehe ich nun wieder ohne Sky-Abo da, will aber doch unbedingt noch die beiden letzten Folgen vonansehen. Gleichzeitig habe ich mir geschworen, kein Sky Ticket mehr zu abonnieren. Ein echtes Dilemma.[SPIELE/BRETTSPIELE] Was habenundgemein? Erstens, sie setzen mir liebe Stundenkiller fort (alsounndersteres indirekt und letzteres als DLC). Zweitens freue ich mich auf beide. Drittens habe ich bereits Testversionen für beide. Die vierte Gemeinsamkeit: Die Zeit zum Losspielen hat mir bislang gefehlt beziehungsweise auch die rechte Lust jetzt am Wochenende...[SONSTIGES] Die E3 werde ich dieses Jahr nur aus der Ferne begleiten, größere Unternehmungen sind nicht geplant. Bis dann Ende Juni, genau genommen am 29.6., das drittesteigt. Ich freue mich auf interessantes Essen und leckere Gespräche. Oder so![FILME/SERIEN] Sträflicherweise habe ich die Serie sehr lange ignoriert, erst vor etwa einem Monat haben die Herzensdame und ich die erste Staffel vonquasi an einem Stück durchgeschaut. Umso schöner ist es dafür dann, dass die zweite Season direkt vor der Tür steht. Lange halten wird sie nicht, ich nehme einfach mal an, dass wir sie ebenfalls nach maximal zwei Tagen komplett durchgesehen haben werden.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Spielebereich freue ich mich in erster Linie darauf, endlichanzugehen. Bereits die Trailer hatten mein Interesse geweckt, aufgrund von Titeln, die davor beendet werden wollten, werden ich erst im Juni so richtig zu dem Abenteuer von Amicia und Hugo kommen. Wenn ich das pestverseuchte Frankreich überstanden habe, dann werde ich mich sicherlich auch mal durch den Levelbrowser vonwühlen. Mal sehen, was die Community sich dieses Mal so einfallen lässt...[SONSTIGES] Auch wenn mich das neue Album nicht so richtig gepackt hat, so freue ich mich doch auf das im Juni anstehende-Konzert. Eigentlich noch cooler ist aber, dass wir um die Show herum ein paar Tage Urlaub gebaut haben, die Sause findet nämlich in Kopenhagen statt. Und auch wenn das selbstverständlich sein sollte, erwähne ich an dieser Stelle natürlich auch das Grillfest. Ich freue mich auf gutes Essen, nette Gespräche und neue Bekanntschaften![FILME/SERIEN] Bei dem Überangebot an neuen TV-Serien komme ich an sich gar nicht hinterher, aber im Juni gibt es tatsächlich fast nichts, was mich wirklich interessiert oder bei dem mir, wie im Falle von, alle vorherigen Staffeln noch fehlen. Eine Ausnahme gibt es dann aber doch,startet auf Netflix durch. Schon ärgerlich, dass im selben Monat auf Sky bereits Staffel 10 ausgestrahlt wird. Im Kino liebäugle ich ein wenig mit dem-Film. Ich fürchte zwar, dass der total grottig ist, aber als jemand, der grob bis Folge 90 damals beinahe alle Hörspiel-Kassetten besessen und rauf und runter gehört hat, verlockt mich da der Nostalgie-Faktor schon sehr.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nach dem insgesamt ganz guten Call of Cthulhu (im Test ) von Cyanide bin ich besonders auf Frogwares Titel zur Lovecraft-Reihe gespannt. Immerhin basiert der Focus-Titel zu einem großen Teil auf dem damaligen Konzept der-Macher. Deren Spiel The Sinking City (Preview ) ist nun aber viel mehr Action-Adventure mitsamt richtiger Kämpfe, Open World und Co. Ansonsten freue ich mich tatsächlich am meisten auf. Spielmechanisch scheint mir das-Spin-Off zwar ähnlich grobschlächtig, aber Spaß machen gerade die Straßenprügeleien dennoch.[SONSTIGES] Nachdem ich letztes Jahr ausnahmsweise mal nicht auf der E3 war, werde ich 2019 wieder vor Ort sein. Der Terminplan ist längst prall gefüllt mit etlichen Titeln, auf die ich große Lust habe und die teils noch dieses oder spätestens nächstes Jahr für mächtig Furore sorgen könnten. Ich bin gespannt und freue mich sehr drauf, bei der womöglich (vorerst) letzten E3 in der Stadt der Engel dabei sein zu können.[FILME/SERIEN] Ich gestehe: Die deutsche Netflix-Mystery-Seriehatte mich noch ein wenig mehr gepackt als das ebenfalls sehr gute. Entsprechend gespannt bin ich auf die zweite Staffel, die im Juni startet. Darüber hinaus geht auchin eine neue Staffel. Die Serie hat zwar zuletzt etwas nachgelassen, unterhält uns aber weiterhin.[SPIELE/BRETTSPIELE] Für das Bauen (guter) Levels fehlt es mir definitiv an Kreativität. Aber was für ein Glück, dass mich die Community inganz sicher mit vielen neuen, tollen und einfallsreichen Kreationen versorgen wird. Außerdem steht wieder einmal die E3 an. Ich werde zwar nicht selbst in LA dabei sein und all die ganzen neuen Spiele anspielen können, trotzdem freue ich mich auf dieses Event und hoffentlich viele Ankündigungen.[SONSTIGES] Es dauert zwar noch bis Ende Juni, aber unser Grillfest steht ganz oben auf meiner Liste. Klar, das Grillfleisch von unserem Grillmeister ist dabei natürlich ein Highlight. Letztlich sind es aber vor allem die schönen Gespräche mit unseren Usern und Mitautoren, die für mich den Hauptreiz ausmachen.