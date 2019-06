Sigil: John Romeros Doom-Megawad ab sofort als Gratis-Download erhältlich

Bei einer Megawad für das Original-Doom aus dem Jahr 1993 handelt es sich um eine Art Erweiterung, die unter anderem 15 oder mehr Levels bietet. Im Dezember des vergangenen Jahres kündigte John Romero beziehungsweise dessen Studio Romero Games mit Sigil eine eben solche Mod an, die sowohl gratis als auch in Form verschiedener kostenpflichtiger (physischer) Versionen bezogen werden kann.

Die physischen Ausgaben sind seit wenigen Tagen erhältlich, die kostenlose Ausgabe des Nachfolgers im Geiste für die Doom-Episode 4 wurde jedoch mehrmals verschoben, zuletzt auf den 31. Mai. Inzwischen wurde der Download freigegeben, sodass ihr Sigil über die offizielle Website von Romero Games als 3,1 Megabyte kleines Zip-Archiv beziehen könnt.

Um die „inoffizielle Episode-5-Mod“ spielen zu können, benötigt ihr eine Originalkopie des 1993er Dooms oder The Ultimate Doom, das bei Steam oder GOG erworben werden kann. Eine ausführliche Anleitung für Windows und MacOS bietet die mitgelieferte Textdatei. Inhaltlich erwarten euch neun Einzelspieler- und neun Deathmatch-Levels sowie Geheimnisse und mehr. Zur Story schreibt Romero:

Nachdem du den Spinnendämon am Ende von E4M8 Unto the Cruel [finale Map von Thy Flesh Consumed] getötet hast, ist dein nächster Halt die Erde – du musst sie vor der Höllenbrut retten, die ein unvorstellbares Blutbad verursacht. Aber Baphomet hat den letzten Teleporter mit seinem versteckten Siegel gestört, dessen Macht dich zu noch dunkleren Ufern der Hölle führt. Du kämpfst dich durch das Böse, um den ultimativen Vorboten von Satan zu begegnen, und kehrst dann schließlich zurück, um der Retter der Erde zu werden. Fazit: Rip and tear!