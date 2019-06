Baldur's Gate 3: Quelltext in Larian-Studios-Video enthielt Hinweis [Upd.]

Baldur's Gate 2 Enhanced Edition ab 24,95 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 1. Juni 2019:

Das Video, das auf der Larian-Website zu sehen ist und eine „III“ zeigt, wurde um ein kleines, aber nicht minder interessantes Detail erweitert: Befindet ihr euch auf der Seite, schlängeln sich nach wenigen Sekunden Tentakeln um die stilisierte Ziffer – ein Verweis auf Divinity - Original Sin 2, bei dem eine entsprechende Kreatur eine Rolle spielt?

Ursprüngliche News vom 30. Mai 2019:

Mit einer durchschnittlichen User-Wertung von derzeit 8.9 befindet sich Baldur's Gate 2 - Schatten von Amn in unseren Oldie-Charts in der Rollenspiel-Kategorie auf dem neunten Platz. Entsprechend wünschen sich vermutlich nicht wenige Spieler eine Fortsetzung der Baldur's Gate-Reihe, an der laut Brian Fargo – Gründer von inXile Entertainment (Torment - Tides of Numenera, Wasteland 2, Wasteland 3) – auch gearbeitet wird. Zwar machte Fargo im Oktober des vergangenen Jahres eine dahingehende Andeutung, den Namen des Entwicklerstudios gab er jedoch nicht preis.

Seit kurzem wird die Gerüchteküche zu Baldur's Gate 3 abermals angeheizt: Auf der Website der Larian Studios (unter anderem Divinity - Original Sin 2) ist mit Stand vom 30. Mai nichts anderes als eine stilisierte „III“ zu sehen. Es liegt nahe – zumal in Kürze die E3 startet –, dass dies ein Hinweis auf ein mögliches Divinity - Original Sin 3 sein könnte.

Interessant ist jedoch das, was nicht auf den ersten Blick zu sehen ist: Ein findiger Twitter-User hat herausgefunden, dass sich in den Metadaten des Videos, das auf der genannten Seite eingebettet ist, mehrere Begriffe befinden, die nichts mit der Divinity-Reihe zu tun haben (Vorgehensweise und Screenshots in diesem Twitter-Posting).

So findet sich ein Bezug zu Baldur's Gate 3 im Namen einer Grafikdatei („BaldursGate_logo_III_retouched.png“) sowie die Nennung des Unternehmens Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons) mit dem Lizenzhinweis „Baldur's Gate [...] and their respective logos are registered trademarks of Wizards of the Coast“.

Die Kollegen von PC Gamer haben diese Angaben überprüft und konnten das Ergebnis verifizieren. Natürlich haben wir den Quelltext ebenfalls untersucht, sind allerdings nicht fündig geworden – es hat den Anschein, dass die Metadaten beziehungsweise das Video in der Zwischenzeit geändert wurden. Unwahrscheinlich ist das nicht, da PC Gamer schreibt, dass „Larian Studios es abgelehnt [haben], den Bericht zu kommentieren“ – die Verantwortlichen wissen somit um die entstandenen Spekulationen.

Ob die Belgier tatsächlich an Baldur's Gate 3 arbeiten, wird sich vermutlich spätestens auf der Electronic Entertainment Expo zeigen. Im Oktober 2018 machte das Unternehmen deutlich, dass es für solch eine Umsetzung nicht über die erforderlichen Rechte verfügt – möglicherweise hat sich das inzwischen geändert.